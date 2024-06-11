ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов

До начала чемпионата Европы, который пройдет в Германии, осталось всего несколько дней.
İdman.biz представляет города и стадионы, где пройдёт ЕВРО-2024.
Турнир будет организован на 10 стадионах в 10 городах стран Центральной Европы. Матч открытия чемпионата Европы пройдет в Мюнхене, а финал - в Берлине.
Города, стадионы
Берлин. Олимпийский стадион
Вместимость: 71 000 человек.
Год основания: 1936 г. (реконструкция – 1960, 1974, 2006 гг.)
Количество игр: 6 (группа, 1/8 финала, 1/4 финала, финал)
Дортмунд. Стадион «БВБ Стадион Дортмунд»
Вместимость: 62 000 человек.
Год основания: 1974 г. (реконструкция – 1992 г., 1995–1999 гг., 2002–2003 гг., 2006 г.)
Количество игр: 6 (группа, 1/8 финала, 1/2 финала)
Дюссельдорф. Стадион «Дюссельдорф Арена»
Вместимость: 47 000 человек.
Основан: 2004 г.
Количество игр: 5 (группа, 1/8 финала, 1/4 финала)
Франкфурт-Майн. Стадион «Франкфурт Арена»
Вместимость: 47 000 человек.
Год основания: 1925 г. (реконструкция – 1937, 1953, 1972–1974, 2002–2005 гг.)
Количество игр: 5 (группа, 1/8 финала)
Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена»
Вместимость: 50 000 человек
Основан: 2001 г.
Количество игр: 4 (группа, 1/8 финала)
Гамбург. Стадион «Фолькспаркштадион»
Вместимость: 49 000 человек.
Год основания: 1998 г. (бывшая арена – 1953 г.)
Количество игр: 5 (группа, 1/4 финала)
Кёльн. Стадион «Кёльн Стадион»
Вместимость: 43 000 человек.
Основан: 2004 г.
Количество игр: 5 (группа, 1/8 финала)
Лейпциг. Стадион "Лейпциг"
Вместимость: 40 000 человек.
Основан: 2004 г.
Количество игр: 4 (группа, 1/8 финала)
Мюнхен. Стадион «Альянс Арена»
Вместимость: 66 000 человек.
Основан: 2005 г.
Количество игр: 6 (группа, 1/8 финала, 1/2 финала)
Штутгарт. Стадион «Штутгарт Арена».
Вместимость: 51 000 человек.
Год основания: 1933 (реконструкция – 1949-1951, 1999-2003, 2004-005, 2009-2011, 2017)
Количество игр: 5 (группа, 1/4 финала)
İdman.biz