ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов

До начала чемпионата Европы, который пройдет в Германии, осталось всего несколько дней.

İdman.biz представляет города и стадионы, где пройдёт ЕВРО-2024.

Турнир будет организован на 10 стадионах в 10 городах стран Центральной Европы. Матч открытия чемпионата Европы пройдет в Мюнхене, а финал - в Берлине.

Города, стадионы

Берлин. Олимпийский стадион

Вместимость: 71 000 человек.

Год основания: 1936 г. (реконструкция – 1960, 1974, 2006 гг.)

Количество игр: 6 (группа, 1/8 финала, 1/4 финала, финал)

Дортмунд. Стадион «БВБ Стадион Дортмунд»

Вместимость: 62 000 человек.

Год основания: 1974 г. (реконструкция – 1992 г., 1995–1999 гг., 2002–2003 гг., 2006 г.)

Количество игр: 6 (группа, 1/8 финала, 1/2 финала)

Дюссельдорф. Стадион «Дюссельдорф Арена»

Вместимость: 47 000 человек.

Основан: 2004 г.

Количество игр: 5 (группа, 1/8 финала, 1/4 финала)

Франкфурт-Майн. Стадион «Франкфурт Арена»

Вместимость: 47 000 человек.

Год основания: 1925 г. (реконструкция – 1937, 1953, 1972–1974, 2002–2005 гг.)

Количество игр: 5 (группа, 1/8 финала)

Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена»

Вместимость: 50 000 человек

Основан: 2001 г.

Количество игр: 4 (группа, 1/8 финала)

Гамбург. Стадион «Фолькспаркштадион»

Вместимость: 49 000 человек.

Год основания: 1998 г. (бывшая арена – 1953 г.)

Количество игр: 5 (группа, 1/4 финала)

Кёльн. Стадион «Кёльн Стадион»

Вместимость: 43 000 человек.

Основан: 2004 г.

Количество игр: 5 (группа, 1/8 финала)

Лейпциг. Стадион "Лейпциг"

Вместимость: 40 000 человек.

Основан: 2004 г.

Количество игр: 4 (группа, 1/8 финала)

Мюнхен. Стадион «Альянс Арена»

Вместимость: 66 000 человек.

Основан: 2005 г.

Количество игр: 6 (группа, 1/8 финала, 1/2 финала)

Штутгарт. Стадион «Штутгарт Арена».

Вместимость: 51 000 человек.

Год основания: 1933 (реконструкция – 1949-1951, 1999-2003, 2004-005, 2009-2011, 2017)

Количество игр: 5 (группа, 1/4 финала)

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