11 Июня 2024
RU

ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов

Мировой футбол
Новости
11 Июня 2024 01:33
16
ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов

До начала чемпионата Европы, который пройдет в Германии, осталось всего несколько дней.

İdman.biz представляет города и стадионы, где пройдёт ЕВРО-2024.

Турнир будет организован на 10 стадионах в 10 городах стран Центральной Европы. Матч открытия чемпионата Европы пройдет в Мюнхене, а финал - в Берлине.

Города, стадионы
Берлин. Олимпийский стадион
Вместимость: 71 000 человек.
Год основания: 1936 г. (реконструкция – 1960, 1974, 2006 гг.)
Количество игр: 6 (группа, 1/8 финала, 1/4 финала, финал)

Дортмунд. Стадион «БВБ Стадион Дортмунд»
Вместимость: 62 000 человек.
Год основания: 1974 г. (реконструкция – 1992 г., 1995–1999 гг., 2002–2003 гг., 2006 г.)
Количество игр: 6 (группа, 1/8 финала, 1/2 финала)

Дюссельдорф. Стадион «Дюссельдорф Арена»
Вместимость: 47 000 человек.
Основан: 2004 г.
Количество игр: 5 (группа, 1/8 финала, 1/4 финала)

Франкфурт-Майн. Стадион «Франкфурт Арена»
Вместимость: 47 000 человек.
Год основания: 1925 г. (реконструкция – 1937, 1953, 1972–1974, 2002–2005 гг.)
Количество игр: 5 (группа, 1/8 финала)

Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена»
Вместимость: 50 000 человек
Основан: 2001 г.
Количество игр: 4 (группа, 1/8 финала)

Гамбург. Стадион «Фолькспаркштадион»
Вместимость: 49 000 человек.
Год основания: 1998 г. (бывшая арена – 1953 г.)
Количество игр: 5 (группа, 1/4 финала)

Кёльн. Стадион «Кёльн Стадион»
Вместимость: 43 000 человек.
Основан: 2004 г.
Количество игр: 5 (группа, 1/8 финала)

Лейпциг. Стадион "Лейпциг"
Вместимость: 40 000 человек.
Основан: 2004 г.
Количество игр: 4 (группа, 1/8 финала)

Мюнхен. Стадион «Альянс Арена»
Вместимость: 66 000 человек.
Основан: 2005 г.
Количество игр: 6 (группа, 1/8 финала, 1/2 финала)

Штутгарт. Стадион «Штутгарт Арена».
Вместимость: 51 000 человек.
Год основания: 1933 (реконструкция – 1949-1951, 1999-2003, 2004-005, 2009-2011, 2017)
Количество игр: 5 (группа, 1/4 финала)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Турция отправляется в Германию побежденной
01:04
Мировой футбол

Турция отправляется в Германию побежденной

Сборная Турции провела последний товарищеский матч перед ЕВРО-2024
Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в "Барселону"
01:03
Мировой футбол

Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в "Барселону"

"Дверь туда закрыта"
Столичный клуб достиг соглашения с членом сборной
00:05
Мировой футбол

Столичный клуб достиг соглашения с членом сборной

Представитель столицы может осуществить переход в ближайшие дни
ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава
10 Июня 20:41
Мировой футбол

ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава

Из команды были исключены 3 футболиста
Соперник нашей сборной обнародовал состав на ЕВРО-2024
10 Июня 20:07
Футбол

Соперник нашей сборной обнародовал состав на ЕВРО-2024

Словакия, соперник сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА, объявила окончательный состав на ЕВРО-2024
Эмин Махмудов: "Хотим победить"
10 Июня 19:20
Футбол

Эмин Махмудов: "Хотим победить"

"В форме сборной мы должны выходить ради победы в каждом матче"

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Разгромившие армян
8 Июня 13:59
Баскетбол

Разгромившие армян

В матче первого тура квалификации он набрал 9 очков
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Имавов разбил Каннонье, ворвался в гонку за поясом и вызвал экс-чемпиона. Результаты турнира UFC on ESPN 57 - ВИДЕО
9 Июня 09:56
Другие

Имавов разбил Каннонье, ворвался в гонку за поясом и вызвал экс-чемпиона. Результаты турнира UFC on ESPN 57 - ВИДЕО

Нассурдин ждёт реванша с Шоном Стриклендом