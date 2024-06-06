Четыре расставания в столичном клубе

Английский клуб «Тоттенхэм» приступил к реформированию своего состава во время межсезонного перерыва.

Как сообщает İdman.biz, представитель Лондона заявил, что расстался с четырьмя футболистами.

Клуб покинули те, у кого истекли контракты. Эрик Дайер, Иван Перишич, Райан Сессеньон и Джафет Танганга не продлили контракты. Двое из них нашли новый клуб - Дайер перейдет в «Баварию», а Перишич - в «Хайдук».

Отметим, что «Тоттенхэм» по итогам завершившегося сезона Премьер-лиги занял 6-е место.

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