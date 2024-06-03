Мбаппе и обошедшие его бомбардиры

Объявлены футболисты, забившие больше всего голов во всех официальных матчах 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, в рейтинг İFFHS вошли бомбардиры, забившие минимум 15 голов.

В список попали 47 лучших бомбардиров мира. Опережает всех Акрам Афиф с 26 голами, нападающий сборной Катара и «Аль-Садда».

Столько же голов забил и шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш, но он занял 2-е место. Французская звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе отстает от лидеров на три гола.

Отметим, что бомбардир «Галатасарая» Мауро Икарди с 15 голами занял 40-е место.

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