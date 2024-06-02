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"Чтобы побеждать, нужно выбрать "Реал"

Мировой футбол
Новости
2 Июня 2024 17:53
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"Чтобы побеждать, нужно выбрать "Реал"

Защитник Антонио Рюдигер завоевал трофей Лиги чемпионов в составе команды «Реал».

Как сообщает İdman.biz, немецкий футболист объяснил, почему выбрал мадридский клуб.

Рюдигер рассказал, что пришел к этому решению после победы в турнире с «Челси»:

«Знаете, когда я подумал, что мне пора переходить в «Реал»? После победы в Лиге чемпионов с «Челси». В этот момент я понял, что должен приехать сюда. Чтобы побеждать, нужно выбрать «Реал».

Отметим, что немецкий защитник выступает за «Реал» с лета 2022 года. До этого он играл в «Челси», «Роме» и «Штутгарте».

İdman.biz

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