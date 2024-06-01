"Аталанта" Гасперини: самый вдохновляющий клуб Европы

Бергамаски полностью заслужили исторический успех.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Джан Пьеро Гасперини ни разу не выигрывал ни одного титула в качестве тренера. «Аталанта» провела без трофеев 61 год. В конце сезона бергамаски проиграли финал Кубка Италии (третий под руководством Гасперини). Какие у них были шансы в финале Лиги Европы против «Байера», который стал чемпионом Германии, претендовал на требл и не проигрывал 361 день? Нулевые, по мнению многих экспертов.

Некоторые из них даже опасались, что Гасперини заранее готовился к поражению, утверждая, что результат финала Лиги Европы не будет иметь значения. Что само присутствие «Аталанты» в Дублине уже было своего рода победой. И он был прав. Но бергамаски не проиграли. Они победили непобедимую команду, причем разгромно, забив 3 безответных мяча, и выиграли полностью заслуженный трофей, вместе с которым получили и долгожданное признание.

Когда Антонио Перкасси приобрел «Аталанту» в 2010-м году, это был клуб Серии В с проблемами на поле и за его пределами. Первой целью было вернуться в высший дивизион Италии, второй — остаться там. Даже сейчас Перкасси говорит, что цель в начале каждого сезона – избежать вылета – и легко понять, почему. «Аталанта» — провинциальный итальянский клуб, на его стадионе находится всего 15 тыс. человек, а годовой доход, значительная часть которого приходится на продажи игроков, обычно составляет около 200 миллионов евро.

«Аталанта» не входит даже в 20-ку самых дорогих футбольных клубов. Однако бергамаски в третий раз за 5 лет квалифицировались в Лигу чемпионов и в то же время впервые в истории вышли в финал еврокубка, а затем выиграли его. Возможно, еще более впечатляюще то, что они сделали все это, играя в смелый, атакующий футбол.

Накануне важного матча «Аталанты» с «Кротоне» 2 октября 2016 года, недавно пришедший Гасперини встретил мужчину возле своего дома в Бергамо. После четырех поражений в первых пяти матчах Серии А специалист, естественно, опасался нападения со стороны разочарованного местного жителя. Однако незнакомец сказал ему: «Мне нравятся твои идеи. Я убежден, что ты здесь преуспеешь». Как позже признался тренер в интервью газете Gazzetta dello Sport: «Я думал, что он смеется надо мной».

«Аталанта» одержала важную победу над «Кротоне» со счетом 3:1, что, по признанию Гасперини, спасло ему работу. Этот результат также помог ему обрести друга. «Я снова встретил этого человека, и он пригласил меня на ужин к себе домой», – рассказал Гасперини. «Он приготовил великолепное ризотто. Сейчас Паоло — мой отличный друг». Постоянная поддержка болельщиков и семьи Перкасси сыграла важную роль в последующем успехе Гасперини, но также сыграла роль и его неизменная вера в себя и свою футбольную философию.

Гасперини открыто признает, что на протяжении 10-ти лет своей тренерской карьеры сохранение численного превосходства в обороне было его догмой. Однако во время своего второго пребывания в «Дженоа» специалист начал переходить к более смелому стилю. Подобные авантюрные подходы периодически наказывались, особенно командами с большими бюджетами и, следовательно, лучшими игроками. «Каждый раз, когда мы пропускали 5 голов, я думал о том, чтобы сыграть по-другому», – признался Гасперини недавно. «Но я и мой помощник Туллио Гритти – мы упрямы. В этом сезоне нам удалось отлично провести время и сохранить свою индивидуальность».

Бергамаски обеспечили себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона, гарантированно попав в пятерку лучших команд Серии А, и в то же время дошли до финала Кубка Италии, где уступили «Ювентусу» в 1 гол. Это большое достижение для клуба с зарплатным фондом чуть более 29 млн евро (для сравнения, у «Ювентуса» — 74,1 миллиона). По мнению Гасперини, этот сезон является еще одним доказательством того, что маленькие команды могут не просто побеждать более грозных соперников, а побеждать в своем стиле, как они это сделали в Дублине.

Однако, как неоднократно отмечал и сам Гасперини, и другие, выдающийся взлет «Аталанты» к известности был бы невозможен без семьи Перкасси. Глава этого семейства – достаточно богатый человек по меркам Италии. Он заработал состояние, работая с текстильной компанией Benetton и инвестируя в индустрию косметики. Однако у бывшего защитника, вынужденного завершить карьеру в 24 года, не настолько глубокие карманы, чтобы покупать лучших игроков. Перкасси приходится проявлять осмотрительность и стоит сказать, что в Италии, а может быть, даже и во всей Европе, нет клуба с лучшим управлением.

«Аталанте» удавалось получать прибыль в течение многих лет подряд, одновременно приобретая стадион у местного муниципалитета (что делало их одной из пяти команд Серии А, владеющих своей собственной ареной), а затем модернизируя его в соответствии со стандартами УЕФА. Когда заключительный этап реконструкции завершится до начала следующего сезона, вместимость стадиона бергамасков увеличится до 25 тыс. человек. Как «Аталанте» удается добиваться успеха при ограниченных ресурсах? Путем поиска и развития игроков. Так качественно в этом плане не работает ни один другой клуб в Италии.

Во время своего первого пребывания на посту президента клуба в период с 1990 по 1994 год, Перкасси переманил из «Комо» Фермо Фавини с целью создания благоприятной среды для лучших талантов. На сегодняшний день академия «Аталанты» является самой продуктивной в Серии А, и Гасперини максимально использует таланты, которые попадают в клубную систему.

«Аталанта» достигала успеха, поставив в основной состав таких выпускников академии, как Франк Кессье, Андреа Конти, Роберто Гальярдини, Маттиа Кальдара и Алессандро Бастони, а затем продав их с большой прибылью. Немалые деньги бергамаски заработали и на звездах молодежной команды, которые почти не выступали в основе, включая Деяна Кулушевски и Амада Диалло.

Еще есть пример Расмуса Хойлунна, которого «Аталанта» подписала из австрийского «Штурма» за 17 млн евро августе 2022 года и продала в «Манчестер Юнайтед» следующим летом в 4 раза дороже. Все это – прекрасная иллюстрация слаженной работы, созданной бывшим техническим директором Джованни Сартори. Триумф «Аталанты» в Лиге Европы является ярким примером того, чего можно добиться, когда каждый человек в клубе работает над достижением общей цели.

Победа «Аталанты» в ЛЕ меняет правила игры. Большой триумф в совокупности со смелым стилем привлекли внимание всего футбольного мира к Бергамо, а это означает, что «Аталанту», наконец, следует признать одним из самых успешных клубов Европы. Гасперини можно поставить в один ряд с Пепом Гвардиолой, Юргеном Клоппом и Карло Анчелотти, учитывая, насколько разные бюджеты у «Аталанты», «Ливерпуля», «Реала» и «Манчестер Сити». В эпоху футбола, напичканного деньгами, такая история на самом деле бесценна, а теперь у нее есть еще и счастливый конец в виде большого трофея. По материалам Goal

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