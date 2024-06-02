Деньги на ветер: худшие трансферы минувшего сезона

Выделяем наиболее разочаровывающие сделки.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Минувший сезон порадовал множеством интересных моментов, большим количеством голов, сенсациями и некоторыми неожиданностями. Однако прошлая кампания была хорошей не для всех. Это касается как клубов, так и отдельных футболистов. Далеко не все из них оправдали ожидания. Далее расскажем о худших трансферах минувшего сезона.

Ансу Фати («Брайтон», аренда)

Некоторое время Фати считали наследником Лионеля Месси. На парня возлагались большие надежды в «Барселоне», но ожидания оказались гораздо выше реального положения дел. Где-то молодой испанец сам не справлялся, где-то мешали травмы. В итоге, футболист отправился в «Брайтон» к Роберто Де Дзерби развиваться и перезапускать карьеру. Но с этого тоже ничего не получилось. В прошлом сезоне АПЛ 21-летний вингер принял участие в 19-ти поединках и забил 2 гола, проводя на поле в среднем всего 26 минут за матч. Это явно не то, чего ждут от игрока, который получил номер Месси. После неудачной аренды будущее футболиста снова под вопросом.

Ренату Саншеш («Рома», аренда)

После неудачного периода в «Баварии» Саншеш провел несколько неплохих сезонов в «Лилле». Потом, казалось, португалец пошел на повышение. Но так только казалось. Переход в «ПСЖ» явно не пошел на пользу игроку, поскольку в Париже он получал мало времени на поле. Саншеш решил отправиться в «Рому», надеясь на лучшее положение дел, но стало только хуже. В прошлом сезоне Серии А 26-летний хавбек сыграл только 7 матчей. Не обошлось без травм, но даже будучи здоровым, Саншеш проводил много времени на скамейке запасных. За весь сезон португалец 5 раз выбывал из строя из-за повреждений и только 3 раза выходил на поле в стартовом составе. Ни о каком выкупе речь идти не может.

Ориоль Ромеу («Барселона», 3,4 млн евро)

Летом «Барселона» искала преемника Серхио Бускетса. Хави хотел Мартина Субименди из «Реала Сосьедад», а получил Ориоля Ромеу из «Жироны». Учитывая трансферную стоимость игрока, сложно было ожидать от него чего-то великого. В первой половине сезона 32-летний хавбек получал приличное игровое время, но во второй части кампании оно резко сократилось. Хави начал разочаровываться в игроке, которого, возможно, и не особо хотел видеть в своем составе. Теперь появляются новости о возможном переходе Ромеу обратно в «Жирону». Этот трансфер нельзя назвать успешным для каталонцев. Футболист команду не усилил, вопрос по опорнику остается открытым.

Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед», 64 млн евро)

Переход Маунта в «МЮ» был громким и немного неожиданным. Во-первых, было не совсем понятно, зачем манкунианцы подписывают игрока на позицию Бруну Фернандеша, да еще за такие деньги. Во-вторых, форма Мэйсона вызывала вопросы. В своем последнем сезоне в «Челси» он набрал всего 5 очков в АПЛ по системе гол+пас (3+2). В минувшей кампании эти опасения подтвердились. В прошлом сезоне Премьер-лиги 25-летний хавбек сыграл только 14 матчей и забил 1 гол. Маунту помешали травмы, из-за которых он только в АПЛ пропустил 20 матчей. Однако на последние 3 поединка он вообще не попал в заявку. Перспективы англичанина в новом клубе становятся все более туманными.

Сандро Тонали («Ньюкасл», 64 млн евро)

Изначально переход Тонали из «Милана» казался очень неожиданным, поскольку считалось, что в составе «россонери» он задержится на долгие годы. Чуть позже стало казаться, что от этого трансфера выиграли все. «Сороки» заполучили качественного игрока, а «красно-черные» смогли потратить эти деньги на усиление состава. Но вскоре победителем из этой сделки вышел только «Милан». Итальянца поймали на ставках, за что дисквалифицировали до 27 августа. Таким образом, 24-летний хавбек успел сыграть только 8 матчей в АПЛ. Может в следующем сезоне Тонали принесет больше пользы команде, но для минувшей кампании этот трансфер стал провальным.

Матеуш Нуньеш («Манчестер Сити», 62 млн евро)

Прошлым летом «Манчестер Сити» решил укрепить центр поля после ухода Илкая Гюндогана. «Горожане» подписали сразу двух игроков – Матео Ковачича и Матеуша Нуньеша. Нельзя сказать, что новички играли много, но у португальца дела пошли гораздо хуже, чем у хорвата. Во время выступлений в «Вулверхэмптоне» Нунеш привлекал к себе внимание топ-клубов – того же «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Но, перейдя на высший уровень, португалец мало что смог показать. В минувшем сезоне АПЛ 25-летний хавбек проводил на поле всего 38 минут за матч. Бывало, что он не играл по несколько туров подряд, оставаясь здоровым. Судя по всему, «горожане» не угадали с этим трансфером. Даже чемпионам свойственно ошибаться.

Брайан Сарагоса («Бавария», 13 млн евро)

За последние несколько лет руководство «Баварии» приняло много странных решений. Подписание Сарагосы, вероятно, одно из них. Трансфер игрока «Гранады» изначально казался авантюрой, тем более посреди сезона. Вероятно, мюнхенцы хотели укрепить атаку из-за частых травм Сержа Гнабри. Но, опять же, был ли футболист из команды, которая борется за выживание, реальным усилением для «рекордмайстра»? За полсезона 22-летний вингер сыграл только 7 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Адаптация у испанца проходит тяжело, поскольку он не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Дальнейшие перспективы Сарагосы кажутся очень туманными.

Ромео Лавия («Челси», 62 млн евро)

Трансфер Лавии определенно входит в список худших за прошлый сезон, если не является самым худшим. Достаточно того факта, что игрок, за которого «Челси» заплатил 62 миллиона, провел на поле суммарно 32 минуты, приняв участие только в одном матче Премьер-лиги. «Синие» подписывали игрока уже с повреждением, а дальше ситуация стала только хуже. Никто до сих пор не знает, чего ждать от 20-летнего хавбека, поскольку после ухода из «Саутгемптона» он почти не играет. Возможно, что-то изменится в следующем сезоне, но пока этот трансфер - полный провал.

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