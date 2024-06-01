"Реал" или "Боруссия"?

Сегодня состоится финальный матч Лиги Чемпионов.

İdman.biz сообщает, что решающий матч сезона пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Испанский гранд, клуб с наибольшим количеством титулов в Лиге чемпионов, попытается завоевать 15-й титул. Представитель Дортмунда, находящийся в шаге от 2-го кубка, намерен спустя 27 лет снова стать сильнейшим в Европе, победив фаворита финала.

Отметим, что победитель матча также станет соперником «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.

Лига чемпионов

Финал

1 июня

23:00. «Боруссия» Д – «Реал»

Судья: Славко Винчич (Словения)

Лондон. Стадион "Уэмбли"

İdman.biz