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"Реал" или "Боруссия"?

Мировой футбол
Новости
1 Июня 2024 11:10
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"Реал" или "Боруссия"?

Сегодня состоится финальный матч Лиги Чемпионов.

İdman.biz сообщает, что решающий матч сезона пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Испанский гранд, клуб с наибольшим количеством титулов в Лиге чемпионов, попытается завоевать 15-й титул. Представитель Дортмунда, находящийся в шаге от 2-го кубка, намерен спустя 27 лет снова стать сильнейшим в Европе, победив фаворита финала.

Отметим, что победитель матча также станет соперником «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.

Лига чемпионов
Финал
1 июня
23:00. «Боруссия» Д – «Реал»
Судья: Славко Винчич (Словения)
Лондон. Стадион "Уэмбли"

İdman.biz

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