10 лучших молодых игроков Серии А - 2023/2024. Кто проявил себя ярче всех?

В числе претендентов таланты сенсационной "Болоньи" и воспитанники "Ювентуса".

Подошёл к концу очередной розыгрыш чемпионата Италии. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", клубы Серии А не считаются главными поставщиками молодых талантов, но даже в такой ситуации есть исключения. Лучшим молодым игроком лиги официально признали Джошуа Зиркзее, мы же предлагаем определить фаворита из нашего списка (указана статистика футболистов в Серии А).

Рейтинг: лучший молодой игрок сезона в Серии А

Матиас Соуле (21 год, "Фрозиноне", вингер)

Статистика в сезоне-2023/2024: 11+3 в 36 матчах

"Ювентус" не нашёл прошлым летом юному аргентинцу места в составе и отправил на год во "Фрозиноне". Матиас воспользовался шансом сполна: настрелял 11 голов в чемпионате, но не спас клуб от вылета. Зато попал в тройку претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона в Серии А.

За прогрессом вингера следят в Англии, зимой даже было предложение из Саудовской Аравии. Соуле его отклонил — карьера пока важнее. "Ювентус" рассматривал продажу, но, по информации Corriere dello Sport, Тьяго Мотта хочет сохранить аргентинца.

Кенан Йылдыз (19 лет, "Ювентус", нападающий)

Статистика в в сезоне-2023/2024: 2 гола в 27 матчах

В семь лет попал в академию "Баварии", а в 10 подписал контракт с adidas. Уже тогда было понятно: растёт мегаталант. Когда контракт с мюнхенцами закончился, выстроилась очередь. Йылдыз выбрал клуб своего кумира – Алессандро Дель Пьеро.

В начале этого сезона почти не играл, дело дошло до абсурда: уже забил за сборную, а в клубе – без игрового времени. Болельщики недоумевали, а Йылдыз взял и отличился за 12 минут в дебютном матче. Кенан выделяется креативом и техникой в прагматичном "Ювентусе". После сильного сезона в клубе собираются отдать турку 10-й номер. Дель Пьеро уже одобрил: "Я бы отдал 10-й номер Кенану Йылдызу. Он один из моих любимых игроков".

Риккардо Калафьори (22 года, "Болонья", центральный защитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 2+5 в 30 матчах

Воспитанник "Ромы" провёл сильный сезон-2022/2023 в "Базеле" и вернулся покорять Серию А уже в составе "Болоньи". Возвращение в Италию удалось: команда Тьяго Мотты впервые за 60 лет пробилась в Лигу чемпионов, Калафьори по статистическим показателям вошёл в число лучших защитников топ-5 чемпионатов по количеству перехватов и продвигающих передач на 90 минут.

Летом, по слухам, Риккардо может проследовать вслед за Моттой в "Ювентус". Тем ироничнее выглядит ситуация, что единственные голы в этом сезоне защитник забил в ворота будущей команды. А после матча ещё и получил награду лучшему игроку месяца в чемпионате.

Джорджио Скальвини (20 лет, "Аталанта", центральный защитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 3 ассиста в 32 матчах

На днях защитник помог "Аталанте" прервать беспроигрышную серию "Байера" и впервые за 60 лет выиграть трофей. Джорджио уже несколько лет возглавляет оборону бергамасков и собирает поклонников из числа топ-клубов.

В этом сезоне итальянец доказал, что является эталоном современного защитника: вошёл в 10% лучших центрбеков топ-5 чемпионатов по количеству ассистов, успешных обводок, продвижений мяча, отборов и перехватов в пересчёте на 90 минут.

Патрик Доргу (19 лет, "Лечче", крайний защитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 2 гола в 32 матчах

Датчанин - результат ставки "Лечче" на молодёжь. Клуб собирает талантов из разных стран в свою академию и предоставляет шанс. Патрик перешёл из "Норшелланна", забрал с "Лечче" U19 чемпионат и дорос до основной команды.

С ходу занял место в основе и впечатлил своей физикой, умением стелиться в подкатах и игрой в воздухе. "Лечче" не вылетел в том числе благодаря универсальному датчанину: номинально левый защитник также закрывал позиции и на фланге атаки. После такого сезона посыпались слухи о скором переходе в топ-клуб, Патрик даже рассказывал, где хотел бы оказаться: "Играть за "Челси" — моя мечта. Я болею за этот клуб больше 10 лет".

Микаель Кайоде (19 лет, "Фиорентина", крайний защитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 1+1 в 25 матчах

В 14 лет от Микаеля отказался "Ювентус" — был недостаточно готов физически. Парень не сдался, прошёл через Серию D, попал в "Фиорентину" и стал одним из открытий сезона. Кайоде силён в защите, идёт в единоборства и выходит из них победителем.

Последний год у атлетичного защитника — фантастический: забил победный гол в финале Евро U19, дебютировал за основу "Фиорентины", да ещё и сыграл в финале Лиги конференций.

Джованни Фаббьян (21 год, "Болонья", полузащитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 5+2 в 27 матчах

Джованни — один из лидеров сенсационной "Болоньи". В своём первом сезоне в высшем итальянском дивизионе оформил семь голевых действий, среди полузащитников в топ-5 лигах вошёл в 99-й процентиль по голам без учёта пенальти и ожидаемым голам+ассистам.

Наверняка уже этим летом к нему будет интерес. Но решать "Интеру": "Болонья" по условиям трансферного соглашения не может продать Фаббьяна без согласия миланцев, а "нерадзурри" смогут выкупить полузащитника только в 2025 году за € 12 млн.

Деан Хёйсен (19 лет, "Рома"/"Ювентус", центральный защитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 2 гола в 14 матчах

Макс Аллегри рассказывал о качествах Деана, но играть в основной команде практически не давал. Парня зимой забрал Жозе Моуринью к себе в "Рому" — тоже ценил его качества. Однако долго вместе они не проработали: тренера уволили через пару недель.

Полгода в столице для Деана получились насыщенными: дважды забил в чемпионате, один из голов — шедевр в ворота "Фрозиноне". Часто играл, но к концу сезона опять вернулся на лавку. Два главных преимущества Хёйсена — игра в воздухе и передачи. Двуногий, с классным первым пасом, может вырезать между линий.

Кони де Винтер (21 год, "Дженоа", центральный защитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 1 ассист в 29 матчах

Очередной воспитанник "Ювентуса", который заиграл в другом клубе. Кони уже был в аренде в "Эмполи", но не принял участия и в половине матчей — мешали травмы. Зато в "Дженоа" всё сложилось: пропустил из-за повреждения всего одну игру, выдал несколько топовых перформансов с грандами и даже дебютировал за сборную Бельгии. "Дженоа" уже выкупил защитника за € 8 млн, но с такой игрой надолго в Генуе он не задержится.

Валентин Карбони (19 лет, "Монца", атакующий полузащитник)

Статистика в сезоне-2023/2024: 2+3 в 31 матче

Валентин был одной из звёзд аргентинской молодёжки на ЧМ U20, но во взрослом футболе провёл на тот момент меньше 40 минут. "Интер" нашёл выход и отправил парня на сезон в "Монцу": Карбони отбегал больше 30 матчей, хотя в большей части из них выходил на замену.

Лионель Скалони заметил прогресс полузащитника: несколько месяцев назад дал дебютировать за основную сборную. И даже включил его в предварительную заявку на Кубок Америки.

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