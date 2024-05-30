30 Мая 2024
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Из Баку в Германию - "Наши парни"

Мировой футбол
Аналитика
30 Мая 2024 19:49
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Из Баку в Германию - "Наши парни"

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 15 дней.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы D. Помимо Польши, в группе, где фаворитом является Франция, а амбициозны Нидерланды, есть также Австрия.

Соперник нашей сборной

Сборная Австрии квалифицировалась на ЕВРО-2024 в VIII туре отборочного этапа. Команда Ральфа Рангника победила сборную Азербайджана со счетом 1:0 благодаря голу Марселя Забитцера и завоевала право забронировать авиабилет в Германию в Баку. Эта победа обеспечила ей одно из двух первых мест в группе за два тура до конца. Начав с победы 4:1 в матче против нашей сборной, Австрия добилась своего снова в матче с Азербайджаном. "Наши парни", как называют австрийскую футбольную сборную, терявшие очки лишь в матчах с победителем группы Бельгией (1:1, 2:3), легко обогнали троих остальных соперников. Главный соперник Швеция (4:1, 1:0) и аутсайдер Эстония (1:2, 0:2) не смогли остановить австрийцев.

Третья попытка подряд

Сборная Австрии примет участие в финальной стадии чемпионата Европы в третий раз подряд и в четвертый раз в своей истории. Лучший результат команды, дважды оставшейся в группе, зафиксирован на ЕВРО-2020. Большего австрийцы, вышедшие в 1/8 финала, не добились. «Наши парни» беспомощны на чемпионатах мира. Последний раз Австрия была в финальной части ЧМ-1998, а времена, когда она добиралась до полуфиналов ЧМ-1934 и ЧМ-1954, остались в далеком прошлом. Команда, в которую входят такие звезды, как Марсель Забитцер, Марко Арнаутович и Михаэль Грегорич, полна решимости положить конец неудачам. Но жеребьевка решила иначе. Австрии, сражавшейся в отборочном этапе против сильной Бельгии, снова предстоит пройти тяжелые испытание - теперь соперники Франция и Нидерланды в Германии. Возможный выход из группы с третьего места тоже не сулит ничего хорошего. Это означает схватку с одним из победителей группы. Поэтому подопечные Рангника должны играть успешно уже на стадии группового этапа.

Матчи сборной Австрии в группе:

17 июня. Австрия - Франция
21 июня. Польша - Австрия
25 июня. Нидерланды - Австрия

Отметим, что встречи группы D пройдут в 5 разных городах - Гамбурге, Дюссельдорфе, Лейпциге, Берлине и Дортмунде.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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