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Марокканский нападающий обогнал Месси

Мировой футбол
Новости
30 Мая 2024 21:07
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Марокканский нападающий обогнал Месси

Футболист «Олимпиакоса» Аюб Эль Кааби забил 16-й гол в еврокубковом сезоне.

Как сообщает İdman.biz, марокканский нападающий, отличившийся в финальном матче Лиги конференций против «Фиорентины», забил 11 раз в этом турнире и 5 раз в Лиге Европы.

Африканец вошел в историю еврокубков как 4-й игрок, забивший более 15 голов за сезон. Криштиану Роналду сделал это дважды - 17 и 16 голов. Рекорд принадлежит Радамелю Фалькао - 18 мячей. Стефану Гиваршу также удалось отличиться 17 раз.

5 футболистов отличились 15 раз за сезон. У Роналду также был сезон с 15 голами. Также отличившемуся 16 раз Аюбу уступают Юрген Клинсманн, Лионель Месси, Карим Бензема и Роберт Левандовски, забившие по 15 голов.

1. Радамель Фалькао – 18 («Порту», 2010/11)
2-3. Стефан Гиварш – 17 («Осер», 1997/98)
Криштиану Роналду – 17 («Реал Мадрид», 2013/14)
4-5. Криштиану Роналду – 16 («Реал», 2015/16)
Аюб Эль Кааби – 16 («Олимпиакос», 2023/24)
6-10. Юрген Клинсманн – 15 («Бавария», 1995/96)
Лионель Месси – 15 («Барселона», 2011/12)
Криштиану Роналду – 15 («Реал Мадрид», 2017/18)
Роберт Левандовски – 15 («Бавария», 2019/20)
Карим Бензема – 15 («Реал Мадрид», 2021/22)

İdman.biz

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