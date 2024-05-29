В 5-й раз подряд

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 16 дней.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы D. В группе, где фаворитом является Франция, а амбициозны Нидерланды, Польша также будет бороться за место в 1/8 финала.

В Германию после серии пенальти

Выступление сборной Польши на отборочном этапе оказалось неудачным. Команда, один из главных фаворитов группы, наблюдала, как Албания заняла 1-е место, а Чехия - 2-е. Получив три очка от лидера (1:0, 0:2), поляки неудачно сыграли с чехами – 1:1, 1:3. Молдова создала главную проблему. Отобрав у скромного соперника всего одно очко (1:1, 2:3), «орлам» стало сложно. Победы над Фарерами (2:0, 2:0) не спасли «красно-белую» команду. "Паны" под руководством Михала Пробежа квалифицировались в Германию через плей-офф, который состоялся этой весной. Роберт Левандовски и его товарищи по команде, разгромившие Эстонию со счетом 5:1, в решающем матче встретились с Уэльсом. Судьбу матча, завершившегося со счетом 0:0, решила серия пенальти. Победа со счетом 5:4 вывела Польшу на ЕВРО-2024.

Пятая попытка

В активе «красно-белых», добившейся определенных успехов на чемпионатах мира, две бронзовые награды. Треьи места на чемпионатах ми ра 1974 и 1982 годах были очень давно. Польша с этими двумя успехами на чемпионатах мира, ничем не запомнилась на континентальных первенствах. «Орлы», дебют которых в финальной стадии состоялся лишь в 2008 году, в пятый раз подряд сразятся в самом престижном турнире континента. Польша финишировала в группе в трех из четырех предыдущих попыток, и единственное утешение - четвертьфинал в 2016 году. Команда Пробежа хочет удивить всех в Германии. Но для этого важно выйти из сложной группы. Австрия, которая в последнее время стала очень сильной, является непростым соперником для Польши, которой предстоит поединок с такими гигантами, как Франция и Нидерланды.

Матчи сборной Польши в группе:

16 июня. Польша - Нидерланды

21 июня. Польша - Австрия

25 июня. Франция - Польша

Отметим, что встречи группы D пройдут в 5 разных городах - Гамбурге, Дюссельдорфе, Лейпциге, Берлине и Дортмунде.

Вугар Хейруллаев

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