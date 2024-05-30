Объявлен состав сборной Польши на ЕВРО-2024

Объявлен предварительный состав сборной Польши на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 29 футболистов.

Главный тренер Михал Пробеж будет выбирать между ними. В итоговом списке останутся 26 игроков.

Вратари: Войцех Щенсны ("Ювентус", Италия), Лукаш Скорупски ("Болонья", Италия), Марцин Булка ("Ницца", Франция), Оливер Зых ("Астон Вилла", Англия).

Защитники: Бартош Берешиньски ("Эмполи", Италия), Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англия), Павел Давидович ("Верона", Италия), Павел Бохневич ("Херенвен", Нидерланды), Якуб Кивер ("Арсенал", Англия), Тимотеуш Пухач ("Кайзерслаутерн", Германия), Бартош Саламон ("Лех", Польша), Себастьян Валукиевич ("Эмполи", Италия).

Полузащитники: Пшемыслав Франковски ("Ланс", Франция), Камил Гросицки ("Краковия", Польша), Якуб Модер ("Брайтон", Англия), Якуб Петровски ("Лудогорец", Болгария), Тарас Романчук ("Ягеллония", Польша), Бартош Слиш ("Атланта", США), Себастьян Шиманьски ("Фенербахче", Турция), Дамян Шиманьски (АЕК, Греция), Михал Скурась ("Брюгге", Бельгия), Кацпер Урбаньский ("Болонья", Италия), Никола Залевски ("Рома", Италия), Пётр Зелиньски ("Наполи", Италия).

Нападающие: Роберт Левандовски ("Барселона", Испания), Аркадиуш Милик ("Ювентус", Италия), Кароль Свидерски ("Верона", Италия), Кшиштоф Пентек ("Истанбул", Турция), Адам Букса ("Антальяспор", Турция).

Отметим, что ЕВРО-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz