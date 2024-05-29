Самые дорогие футболисты - СПИСОК

Названы самые дорогие футболисты мира.
Как передает İdman.biz, список, составленный CIES, возглавляет Джуд Беллингем.
Стоимость футболиста сборной Англии и "Реала" составляет 280,4 миллиона евро. В "Топ-10" вошли по три представителя "Реала" и "Манчестер Сити".
1. Джуд Беллингем ("Реал") – 280,4
2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 255,3
3. Винисиус Жуниор ("Реал") – 240,8
4. Родриго ("Реал") – 220,7
5. Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 203,8
6. Букайо Сака ("Арсенал") - 195,2
7. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити") – 168,4
8. Ламин Ямал ("Барселона") – 140,8
9. Мартин Эдегор ("Арсенал") – 135,6
10. Флориан Вирц ("Байер") – 133,8
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