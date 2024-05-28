Соперник нашей сборной объявил состав на ЕВРО-2024

Словакия, соперник сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА, объявила состав на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, в первоначальный список вошли 32 игрока.

Перед чемпионатом Словакия проведет товарищеский матч против Сан-Марино 4 июня и пять дней спустя против Уэльса. После этого определится окончательный состав.

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл», Англия), Марек Родак («Фулхэм», Англия), Генрих Равас («Нью-Ингленд Революшн», США), Доминик Такач («Спартак»);

Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Норберт Дёмбер («Салернитана», Италия), Денис Вавро («Копенгаген», Дания), Милан Шкриньяр («ПСЖ», Франция), Адам Оберт («Кальяри», Италия), Давид Ганско («Фейеноорд», Нидерланды), Вернон Де Марко (Эвен ОАЭ), Михал Тмоч (Славия, Чехия), Себастьян Коша (Спарта, Словакия), Матуш Кмет (Тренчин);

Полузащитники: Якуб Кадак («Люцерн», Швейцария), Матус Беро («Бохум», Германия), Томаш Риго («Баник», Чехия), Патрик Грошовски («Генк», Бельгия), Станислав Лоботка («Наполи», Италия), Ондрей Дуда («Верона», Италия). ), Доминик Холли (Яплонес, Чехия), Ласло Бенеш (Гамбург, Германия), Юрай Кучка (Слован);

Нападающие: Давид Дуриш («Асколи», Италия), Томаш Суслов («Верона», Италия), Иван Шранс («Славия», Чехия), Роберт Боженик («Боавишта», Португалия), Роберт Полевко («Дукла», Чехия), Лео Ксавер («Фейнорд», Нидерланды), Лукас Гараслин («Спарта», Чехия), Давид Стрелеш («Слован»), Любомир Тупта («Либерец»);

Запасные: Любомир Белко («Жилина»), Рихард Лудха («Теплице», Чехия), Томаш Немчик («Русенборг», Норвегия), Петер Покорный («Шленск», Польша), Эрик Йирка («Виктория», Чехия), Адриан Капралик («Гурник», Польша), Томаш Бобчик («Лехия», Польша), Эрик Прекоп («Богемианс», Чехия), Адам Зреляк («Варта», Польша), Марек Бартош («Елезян Подбрезова»), Артур Гайдош («Тренчин»).

Отметим, что континентальный чемпионат в Германии стартует 14 июня.

İdman.biz