28 Мая 2024
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"Оранжевые" мечтают отомстить

Мировой футбол
Аналитика
28 Мая 2024 18:43
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"Оранжевые" мечтают отомстить

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 17 дней.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы D. В группе, где фаворитом является Франция, Нидерланды также считаются амбициозной командой.

Дорога, начавшаяся с нокаута

Можно сказать, что Нидерланды редко оступались на отборочных этапах. "Оранжевые", время от времени выпадавшие из финальных турниров, свой путь в Германию начали с нокаута. Пропустивший в первой игре четыре безответных мяча от Франции представитель "Страны тюльпанов" смог собраться. Конечно, им помогло отсутствие в группе еще одной сильной команды. Шести побед хватило Нидерландам, которые не отдали очков Греции, Ирландии и Гибралтару. Несмотря на два поражения от Франции, "оранжевые" перед финальным туром обеспечили себе путевку в Германию. Жребий снова сделал их соперниками Франции. Команда Рональда Кумана отправится на ЕВРО-2024 с жаждой реванша.

Вечно невезучий

Сборную Нидерландов постоянно настигают невезения в финальных частях чемпионатов Еыропы и мира. Такой имидж команда сформировала количеством поражений в финале и полуфиналах. Сборная сыграла три финала чемпионата мира и дважды останавливалась в полуфинале. "Оранжевые", завоевавшие серебро и бронзу на четырех последних чемпионатах мира, не забыли, что застряли в отборочном этапе, потерпев фиаско. Команда, которая в 11-й раз отправится на чемпионат Европы, 5 раз играла в полуфиналах. Лишь в одном из них они победили и стали чемпионом в 1988 году. После этого успеха Нидерланды лишь однажды пропустили финальную стадию. Это произошло 8 лет назад.

Игры сборной Голландии в группе:

16 июня. Польша - Нидерланды
21 июня. Нидерланды - Франция
25 июня. Нидерланды - Австрия

Отметим, что встречи группы D пройдут в 5 разных городах – Гамбурге, Дюссельдорфе, Лейпциге, Берлине и Дортмунде.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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