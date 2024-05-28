Еще одна сборная объявила состав на ЕВРО-2024

Объявлен состав сборной Сербии на Евро-2024.
Как сообщает İdman.biz, в список вошли 26 футболистов.
В состав вошли 4 нападающих, 6 защитников, 13 полузащитников и 3 вратаря.
Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Джордж Петрович («Челси», Англия);
Защитники: Страхина Павлович («Зальцбург», Австрия), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велкович («Вердер», Германия), Сржан Бабич («Спартак М, Россия»), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич («Бачка Топола»);
Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Иван Илич («Торино», Италия), Срьян Михайлович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Душан Тадич («Фенербахче», Турция), Лазар Самарджич («Удинезе», Италия), Велко Бирманчевич («Спарта», Чехия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Филип Младенович («Панатинаикос», Греция), Андрия Живкович («ПАОК»), Греция), Мият Гачинович (АЕК, Греция);
Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хилал», Саудовская Аравия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Лука Йович («Милан», Италия), Петр Ратков («Зальцбург», Австрия).
Отметим, что континентальный чемпионат в Германии стартует 14 июня.
İdman.biz