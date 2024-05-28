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Роналду установил рекорд - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
28 Мая 2024 09:58
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Роналду установил рекорд - ВИДЕО

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду вошел в историю Лиги Саудовской Аравии.

İdman.biz сообщает, что 39-летний форвард оформил дубль в последней игре сезона против "Аль-Иттихада" (4:2), доведя количество забитых им мячей до 35.

В результате Роналду, забивший 35 раз в 31 матче, завоевал титул игрока, забившего наибольшее количество голов за один сезон в Лиге Саудовской Аравии. Он также вошел в историю как первый игрок, который стал бомбардиром в четырех разных лигах (Испания, Италия, Англия и Саудовская Аравия).

İdman.biz

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