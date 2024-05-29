29 Мая 2024
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Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Мировой футбол
Новости
29 Мая 2024 00:56
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Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Не могу сказать точно, когда завершу карьеру. Это будет зависеть от моих ощущений. Сейчас я чувствую себя настолько хорошо физически, что полностью уверен в своей способности продолжать выступления на элитном уровне. Не стоит смотреть на возраст», – приводит слова Модрича Madrid Xtra в соцсетях.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.

İdman.biz

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