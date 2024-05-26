Призовой фонд Кубка Америки станет рекордным

Объявлен призовой фонд Кубка Америки.
Как сообщает İdman.biz, между участниками турнира будет распределено 72 миллиона долларов.
Победитель кубка заработает 16 миллионов долларов. Страны-участницы заработают на турнире по 2 миллиона. Четвертьфиналисты увеличат свои бюджеты на 2, финалисты на 7, 3 место - на 5 миллионов, а команда, занявшая 4 место, - на 4 миллиона.
Аргентина, выигравшая чемпионат 3 года назад, заработала 6,5 миллиона.
Отметим, что Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля.
İdman.biz