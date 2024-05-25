Так творилась история: все чемпионства "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы

"Горожанам" будет что вспомнить.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Снова чемпионы. И снова, и снова. "Манчестер Сити" имеет мощную власть над Премьер-лигой, и удачи всем, кто попытается отобрать ее у них. "Горожане" выиграли 10-й титул чемпиона Англии, восьмой в эпоху АПЛ и шестой под руководством Пепа Гвардиолы.

Последний трофей особенный, поскольку они стали первой командой в истории английского футбола, выигравшей 4 чемпионства подряд. С тех пор, как в прошлом году он выиграл свой третий титул кряду, Гвардиола нацелился на то, чего ранее не добивалась ни одна команда. И, как обычно бывает, испанец достиг поставленной цели. Но это не значит, что шестое чемпионство лучше первого или второго. Каждое из них было по-своему особенным.

2017/18

Гвардиола столкнулся с критикой после того, как не смог выиграть ни одного трофея в своем дебютном сезоне. Но специалист ответил уже на второй год. Перед тем испанец устранил самую большую слабость команды в обороне, подписав трех защитников и голкипера, а также Бернарду Силву. "Горожане" сделали серьезную заявку на чемпионство, выиграв 19 из 20-ти первых матчей сезона. Гвардиоле противостоял его старый противник Жозе Моуринью, но битва между "Сити" и "Манчестер Юнайтед" была титульной гонкой только на словах, поскольку уже в декабре "горожане" лидировали в таблице с отрывом в 11 очков.

"Манчестер Сити" выиграл первый чемпионский титул при Гвардиоле за 5 туров до конца сезона, что является одним из многих рекордов, которые "горожане" установили в той кампании, в том числе: наибольшее количество очков на выезде (50), наибольшее количество побед в сезоне (32), наибольшее количество побед на выезде (16), наибольшее количество голов (106), лучшая разница мячей (+79) и наибольшее количество побед подряд (18). Но самое примечательное то, что они набрали в общей сложности нереальные 100 очков.

2018/19

В следующем сезоне "Манчестер Сити" столкнулся с серьезной конкуренцией, поскольку "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа становился грозной силой. Многие думали, что защита титула не состоится, когда "горожане" отставали от "красных" на 6 очков в середине сезона после поражения от "Лестера".

Но неделю спустя "Сити" обыграл "Ливерпуль", а после поражения от "Ньюкасла" в конце января команда Гвардиолы выдала серию из 14 побед подряд, обогнав мерсисайдцев и завоевав свой второй чемпионский титул под руководством испанца. Они финишировали с 98 очками, опередив "Ливерпуль" на один балл в одной из самых близких гонок в истории АПЛ.

2020/21

Исходя из собственных стандартов, "Манчестер Сити" ужасно начал сезон 2020/21, потеряв очки в пяти из первых восьми матчей. Такие результаты отбросили "горожан" на 13-е место в турнирной таблице. Учитывая такой неудачный старт после того, как в предыдущем сезоне команда проиграла чемпионскую гонку "Ливерпулю", возникла неуверенность в будущем Гвардиолы.

Однако, хотя команда находилась в упадке, "Сити" проявил веру в своего тренера и в ноябре заключил с ним новый контракт. Это не сразу воодушевило футболистов, поскольку "горожане" потерял очки в трех из следующих пяти поединков, но довольно скоро они начали готовить почву для чемпионства, выиграв 15 матчей подряд, что стало их второй по продолжительности победной серией за всю историю.

2021/22

Летом 2021 года "Манчестер Сити" попрощался со своим лучшим бомбардиром в истории (Серхио Агуэро) и провел большую часть сезона без центрфорварда. Старт у "горожан" снова получился не самым удачным: они потеряли очки в четырех из первых десяти матчей и опустились на 3-е место в турнирной таблице позади "Челси" и "Ливерпуля". Но вскоре они вошли в привычный ритм, выиграв 12 матчей подряд в период с ноября по февраль.

"Горожане" впервые возглавили турнирную таблицу в декабре, и с тех пор не теряли лидерство, хотя "Ливерпуль" оказывал серьезное давление. "Сити" ужасно стартовал в последней игре сезона против "Астон Виллы", уступая в 2 гола, но подопечные Гвардиолы эффектно отыгрались и забили трижды за 6 минут. Вышедший на замену Илкай Гюндоган начал и завершил эпический камбэк. В итоге, "Манчестер Сити" снова опередил "Ливерпуль" в чемпионской гонке на 1 очко.

2022/23

Перед этим сезоном Эрлинг Холанд перешел "Манчестер Сити" и сразу же стал хозяином Премьер-лиги, забивая с умопомрачительной скоростью и каждую неделю разрушая рекорды. Его 36 голов сыграли огромную роль в завоевании "горожанами" третьего титула подряд впервые в своей истории. В то же время Гюндоган, Джек Грилиш и Кевин Де Брюйне тоже сыграли свою роль в потрясающей серии побед с февраля по май, когда "Сити" преследовал "Арсенал" в чемпионской гонке.

Победная серия из 12-ти матчей вернула "Манчестер Сити" на путь к титулу, однако им помог драматический провал "канониров", которые лидировали в таблице 32 из 38 недель и имели преимущество в 8 очков за 9 туров до конца сезона. Команда Микеля Артеты не выдержала давления и потеряла очки в шести из следующих восьми матчей. В конце апреля "пушкари" приехали на "Этихад" сразиться в самом важном матче сезона, но разгромно проиграли со счетом 1:4. После этого "горожане" вернули себе контроль над чемпионской гонкой.

2023/24

Летом 2023 года состав "Манчестер Сити" изменился. Вместе с Гюндоганом клуб покинули Рияд Марез и Эмерик Лапорт. Затем, в первом матче сезона "горожане" потеряли Де Брюйне более чем на 5 месяцев из-за травмы. Но они преодолели эти трудности, выиграв все свои первые 6 матчей, что стало лучшим стартом сезона в истории клуба, а Фил Фоден обрел лучшую форму в своей карьере.

"Горожанам" приходилось трудно, когда не было Родри – они проиграли все 3 матча без испанца. "Сити" также показал неутешительные результаты в поединках с прямыми конкурентами, выиграв всего 2 матча из восьми против соперников из топ-5. Тем временем возвращение Де Брюйне имело решающее значение и очень помогло команде.

Как бы там ни было, но этот титул "горожан" стал действительно впечатляющим, поскольку они соперничали сразу с двумя командами. "Ливерпуль", впрочем, самоустранился в апреле, но "Арсенал", в отличие от предыдущего сезона, боролся до самого конца, не продемонстрировав таких слабостей, как годом ранее. В конце концов, у "Сити" просто было больше характера, и именно поэтому они войдут в историю как первая команда за 135 лет существования английского футбола, выигравшая 4 титула подряд. По материалам Goal

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