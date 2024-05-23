2-й хет-трик спустя 39 лет

Игрок «Аталанты» Адемола Лукман вошел в историю Лиги Европы.

İdman.biz сообщает, что нигерийский нападающий оформил хет-трик в финале турнира спустя 39 лет.

Он стал автором всех трёх забитых мячей в матче против «Байера» (3:0). Первый хет-трик был зафиксирован в сезоне 1974/1975 в решающем матче турнира, который ранее назывался Кубком УЕФА. Юпп Хайнкес, нападающий менхенгладбахской «Боруссии», забил 3 мяча в ворота «Твенте» (5:1). Лукман стал вторым игроком, добившимся такого успеха.

Отметим, что 26-летний футболист отличился на 12, 26 и 75-й минуте матча между «Аталантой» и «Байером».

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