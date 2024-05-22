В заявки топ-сборных на Евро-2024 уже не попало множество звёзд

Самые большие вопросы к составам Англии и Франции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», сборные начали публиковать составы на Евро-2024. Мы уже знаем расширенные заявки четырёх топ-команд: Франции, Англии, Германии и Нидерландов. Разбираемся, кто вызван на турнир, а кого из звёзд мы на чемпионате континента не увидим.

Сборная Франции

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал»).

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга (оба — «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»).

Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани, Килиан Мбаппе (все — «ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Маркус Тюрам («Интер»).

Состав Франции – сильнейший в Европе (возможно, и в мире). Дидье Дешам мог бы набрать две полноценные команды, но есть ограничение в 26 футболистов. А кого, на первый взгляд, не хватает? Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Мало Гюсто и Аксель Дисаси (оба – «Челси»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Маттео Гендузи («Марсель»), Мусса Диаби («Астон Вилла») – все они не попали в заявку из-за высочайшей конкуренции. Всё банально.

Сборная Англии

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бёрнли»).

Защитники: Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Джарелл Куанса (все — «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Полузащитники: Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Конор Галлахер, Коул Палмер (оба — «Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Джек Грилиш, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Букайо Сака («Арсенал»), Гарри Кейн («Бавария»), Айван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

А вот здесь ситуация интереснее. Отметим, что пока в список Гарета Саутгейта входят 33 футболиста. А в финальный состав попадут только 26. Так что ещё семерых игроков отцепят. Но есть несколько звёзд, уже не вошедших в заявку. Например, вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд пропустит первый большой турнир с Евро-2016. Гарет Саутгейт заявил, что форвард не вызван из-за конкуренции: «Я просто считаю, что другие игроки его позиции провели сезон лучше, всё просто».

Полузащитник Джордан Хендерсон пропустит чемпионат Европы из-за травмы. «В случае с Хендо определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе – он не смог восстановить форму», — отметил Саутгейт.

Защитник Бен Уайт конфликтует с тренером сборной Англии. Саутгейт не выпускал игрока «Арсенала» на ЧМ-2022, из-за чего тот покинул стан национальной команды по ходу турнира. Также в Катаре у Бена возник конфликт с тренером Стивом Холландом – помощником Гарета. Плюс Уайт не провёл ни одной минуты на Евро-2020. В марте 2023-го Бен отказался от вызова в сборную. Саутгейт заявил, что никакого конфликта нет и не было. А если бы защитник захотел, то попал бы в состав. Но у Уайта другое мнение на этот счёт.

Из-за высокой конкуренции на Евро не поедут: Рахим Стерлинг, Джейдон Санчо, Харви Эллиотт, Эрик Дайер, Фикайо Томори, Бен Чилуэлл и Рико Льюис. Хотя ещё пару лет назад первый был лидером сборной Англии. Однако сейчас он не основной даже в «Челси».

Сборная Германии

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Жонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Зане (все — «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Юлиан Нагельсман удивил, не вызвав Матса Хуммельса, Юлиана Брандта и Леона Горецку. «У нас были долгие переговоры, они разочарованы моим решением, но это вполне понятно. В конце концов, как главный тренер я должен принимать его в интересах команды. Парни сделали всё, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли. Понятно, они расстроены. Не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но, конечно, в жизни случаются и более приятные беседы», – объяснил тренер отсутствие Матса и Леона.

А Брандт проиграл конкуренцию в составе Паскалю Гросу. Юлиан – более творческий игрок, подверженный влиянию настроения на игру. А Грос – «робот», который пригодится Нагельсману для прессинг-задач. Вероятно, с этим связан выбор тренера.

Ещё один забавный момент – отсутствие Никласа Зюле. Причина – лишний вес футболиста. Да, этому подвержены даже топы! На одной из последних тренировок дортмундской «Боруссии» фотографы засняли сильно потолстевшего Зюле. Никлас всю карьеру борется с лишний весом, который сейчас перевалил за 105 кг. С таким животом сложно бороться за победу на Евро.

Сборная Нидерландов

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ник Олай («Спарта»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Стефан де Врей («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Жереми Фримпонг («Байер»), Дензел Думфрис («Интер»), Ян Матсен («Боруссия» Д), Дейли Блинд («Жирона»), Лютсхарел Гертрейда («Фейеноорд»).

Полузащитники: Жоржиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Мартен де Рон («Аталанта»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен, Йоей Верман (оба — ПСВ), Тейани Рейндерс («Милан»), Тён Копмейнерс («Аталанта»), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»).

Нападающие: Ваут Вегорст («Хоффенхайм»), Мемфис Депай («Атлетико»), Брайан Бробби, Стивен Бергвейн (оба — «Аякс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дониэлл Мален («Боруссия» Д).

Тренер Рональд Куман ещё отцепит 4 из 30 футболистов перед Евро. Но все главные звёзды из возможных – на месте. Хотя несколько хороших игроков могли бы попасть в заявку. Защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа получил травму колена ещё летом 2023-го и перенёс две операции. Сезон-2023/2024 левый защитник пропустил полностью. Аналогичная история – у Юрриена Тимбера. «Арсенал» купил центрального защитника у «Аякса» летом 2023-го за € 40 млн. И Тимбер порвал крестообразные связки в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити», после чего лечился восемь месяцев. Впервые Юрриен вышел на поле в матче 38-го тура АПЛ с «Эвертоном». Но этого мало для попадания на Евро. Зато в сборную вызван его брат-близнец Квинтен.

У Нидерландов ещё есть отряд «старичков», которых не вызвали из-за проигранной конкуренции. Это полузащитники Стивен Бергëйс (32 года), Дави Классен (31) и форвард Люк де Йонг (33). Хотя последний забил 29 голов в 34 встречах чемпионата Нидерландов за ПСВ. Куман мог бы и позвать его на Евро!

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