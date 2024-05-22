ЕВРО-2024: еще одна сборная объявила заявку

Объявлен предварительный состав сборной Австрии на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Ральф Рангник направил приглашение 29 игрокам.

Также объявлен резервный состав из 12 игроков.

Вратари: Никлас Хесль ("Рапид"), Тобиас Лаваль ("ЛАСК"), Хайнс Линднер ("Унион Сен-Жилуа"), Патрик Пентц ("Брондбю");

Защитники: Флавиус Данилюк ("Зальцбург"), Кевин Дансо ("Ланс"), Штефан Лейнер ("Боруссия Мюнхенландахт"), Филипп Линхард ("Фрайбург"), Филипп Мвене ("Майнц"), Штефан Пош ("Болонья"), Лепольд Керфельд ("Рапид"), Гернот Траунер ("Фейеноорд"), Максимилиан Вебер ("Боруссия Менхенгладбах");

Полузащитники: Терно Балло ("Вольфсберг"), Кристоф Баумгаттнер ("Лейпциг"), Флориан Гриллих ("Хоффенхайм"), Марко Груэлл ("Рапид"), Флориан Кайнтц ("Кёльн"), Конрад Леймер ("Бавария"), Александр Прасс ("Штурм"), Марсель Забитцер ("Боруссия Дортмунд"), Романо Шмид ("Вердер"), Матиас Зайдль ("Рапид"), Николас Зейвальд ("Лейпциг"), Патрик Виммер ("Вольфсбург");

Нападающие: Марко Арнаутович ("Интер"), Максимилиан Энтрул ("Хартберг"), Михаэль Григорич ("Фрайбург"), Андреас Вайманн ("Вест Бромвич");

Запасные: Даниэль Бахман ("Уотфорд"), Чичан Станкович ("АЕК"), Самсон Байду ("Зальцбург"), Марко Дридл ("Вердер"), Мухаммед Чам ("Клермон"), Кристоф Ланг ("Рапид"), Деян Любичич ("Кельн"), Манприт Саркария ("Кельн"). Штурм"), Кевен Штегер ("Бохум"), Жуниор Адаму ("Фрайбург"), Гвидо Бургшталлер ("Рапид"), Бенедик Пикслер ("Хольмстад").

Отметим, что в группе D чемпионата Европы Австрия сразится с Польшей, Нидерландами и Францией. ЕВРО-2024, который примет Германия, пройдет с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz