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Спустя 24 года...

Мировой футбол
Аналитика
22 Мая 2024 16:54
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Спустя 24 года...

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 23 дня.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы C. Неправильно списывать Словению со счетов в группе, где фаворитом является Англия, а амбициозна Дания.

Путевка, завоеванная в конце

Балканы нелегко прошли отборочный этап. Сборная Словении до последнего тура сражалась с Данией, Финляндией и Казахстаном. Команда Матьяжа Кека осуществила свою мечту в последнем домашнем матче. Ян Облак и его команда, проигравшие в Финляндии и получившие от датчан всего 1 очко, выиграли решающий матч у Казахстана. Победы в последнем туре хватило для 2-го места, что давало прямую квалификацию.

Конец 24-летней тоске

Словения во второй раз в своей истории сыграет на чемпионате Европы. Первый такой успех был в прошлом тысячелетии. На ЕВРО-2000 сборная Златко Заховича 2 раза сыграла вничью в группе, но победить на этом этапе не смогла. Словения, которая спустя 24 года сыграет в финальной части чемпионата Европы, пробивалась и на чемпионат мира. Попытки в 2002 и 2010 годах оказались безуспешными. На обоих чемпионатах мира команде не удалось выйти из группы. Проведя первые два сезона Лиги наций в дивизионе С, Словения едва удержала свои позиции после перехода в дивизион «В».

Облак и друзья

Главная звезда сборной Словении - Ян Облак. Вратарь, которого неоднократно признавали лучшим голкипером Ла Лиги, является главным спасителем команды. Но в Германии станет ясно, насколько это будет полезно на заключительном этапе. В группе, где Англия является явным фаворитом, основная борьба развернется за второе место. Свой первый матч команда Матьяжа Кека проведет против Дании, которую хорошо знает еще по отборочному этапу. Дальше решающей может стать дуэль с Сербией, которую они знают по бывшей Югославии. Перед матчем с Англией важно реализовать мечту об 1/8 финала. Потому что в матче с родоначальниками футбола будет сложно.

Матчи сборной Словении в группе:

16 июня. Словения - Дания
20 июня. Словения - Сербия
25 июня. Англия - Словения

Отметим, что встречи группы С пройдут в 5 разных городах – Мюнхене, Кёльне, Франкфурте, Гельзенкирхене и Штутгарте.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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