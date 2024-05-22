Непобедимый "Байер" или голодная "Аталанта"?

Сегодня определится первый победитель сезона в еврокубках.
İdman.biz сообщает, что в Лиге Европы состоится решающий матч.
Итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер» встретятся в матче за победу в клубном турнире второго по значимости европейкского кубка. Встреча пройдет в Дублине, столице Ирландии.
Команда Хаби Алонсо, непобедимая в текущем сезоне, намерена завоевать следующий титул после чемпионства в Бундеслиге. Представитель Бергамо, единственным титулом которого является выигранный 61 год назад Кубок Италии, постарается добиться первого успеха в Европе.
Отметим, что победитель Лиги Европы получит право на участие в Суперкубке УЕФА, который состоится 24 августа.
Лига Европы
Финал
22 мая
23:00. «Аталанта» - «Байер»
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния).
Дублин. Стадион «Авива»
İdman.biz