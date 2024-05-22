22 Мая 2024
RU

Непобедимый "Байер" или голодная "Аталанта"?

Мировой футбол
Новости
22 Мая 2024 10:56
51
Непобедимый "Байер" или голодная "Аталанта"?

Сегодня определится первый победитель сезона в еврокубках.

İdman.biz сообщает, что в Лиге Европы состоится решающий матч.

Итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер» встретятся в матче за победу в клубном турнире второго по значимости европейкского кубка. Встреча пройдет в Дублине, столице Ирландии.

Команда Хаби Алонсо, непобедимая в текущем сезоне, намерена завоевать следующий титул после чемпионства в Бундеслиге. Представитель Бергамо, единственным титулом которого является выигранный 61 год назад Кубок Италии, постарается добиться первого успеха в Европе.

Отметим, что победитель Лиги Европы получит право на участие в Суперкубке УЕФА, который состоится 24 августа.

Лига Европы
Финал
22 мая
23:00. «Аталанта» - «Байер»
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния).
Дублин. Стадион «Авива»

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сменился владелец "Интера"
14:49
Мировой футбол

Сменился владелец "Интера"

Долг китайского бизнесмена уже достиг 395 миллионов
Бомбардиры Премьер-лиги
09:58
Мировой футбол

Бомбардиры Премьер-лиги

İdman.biz представляет статистику лучших бомбардиров сезона
Определен кандидат на пост главного тренера "Челси"
09:29
Мировой футбол

Определен кандидат на пост главного тренера "Челси"

Английский клуб заинтересован в услугах Мичела
Статистика голов в Бундеслиге
00:01
Мировой футбол

Статистика голов в Бундеслиге

İdman.biz представляет статистику голов Бундеслиги в текущем сезоне
Новый мировой рекорд: 56 пенальти - ВИДЕО
21 Мая 23:32
Мировой футбол

Новый мировой рекорд: 56 пенальти - ВИДЕО

Предыдущий рекорд был зафиксирован в финале Кубка Намибии
Выбор Гарета Саутгейта на ЕВРО-2024: 33 игрока
21 Мая 23:03
Мировой футбол

Выбор Гарета Саутгейта на ЕВРО-2024: 33 игрока

В групповом этапе Англия встретится со Словенией, Данией и Сербией

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"