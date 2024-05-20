Сборная звезд

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 25 дней.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы проведем обзор команд группы C. Сборная Англии считается одним из фаворитов не только этой группы, но и чемпионата Европы.

Матч-реванш с Германией

Финалисты ЕВРО-2020 на отборочном этапе попали в одну группу. Англия, проигравшая Италии в серии пенальти в матче на «Уэмбли», на этот раз взяла реванш, одержав две победы. Команда Гарета Саутгейта, оставившая своего главного соперника без очков в очных встречах в рамках группы, в которой также были Украина, Северная Македония и Мальта, за два тура до конца обеспечила себе путёвку в Германию. Ничья в Северной Македонии в последнем туре стала второй потерей очков в отборочном раунде. Британцам, которые до этого сыграли вничью только с Украиной, удалось легко выйти из группы. Соревнования в Германии станут 11-м континентальным чемпионатом для родоначальников футбола, где они сыграют в финальной стадии.

Жажда титула

Родоначальники футбола не выигрывали ни чемпионатов мира, ни ЕВРО после победы на чемпионате мира в 1966 году. К победе в первом турнире Лиги наций УЕФА в 2019 году можно не относиться очень серьезно. Но это показывает, что команда находится на подъеме. Команда играла в полуфиналах в пяти из шести турниров с момента прихода Гарета Саутгейта на пост главного тренера. Англичане, занимавшие 4-е место на ЧМ-2018, четыре года спустя остановились в 1/4 финала. Вице-чемпион ЕВРО-2020 является постоянным полуфиналистом Лиги наций. Команда, завоевавшая золото в одной из этих трёх попыток и бронзу в другой, однажды довольствовалась 4-м местом. Самым большим успехом в континентальных первенствах стал финал на «Уэмбли».

Звездная коллекция английского тренера

Сборная Англии входила в число фаворитов всех соревнований, в которых участвовала. Раньше к ним относились так, потому что они были родоначальниками футбола. После прихода Гарета Саутгейта «Три льва» вошли в ряды сильнейших. Специалист, назначение которого не было воспринято однозначно, сформировал в своем распоряжении отличную команду из звезд. Звезды команды везде говорят сами за себя. «Голевая машина» Гарри Кейн, сменивший «Тоттенхэм» на «Баварию», является одним из лучших нападающих планеты. Силы сборной добавляет и Фил Фоден, один из лидеров «Манчестер Сити». Джуд Беллингем, молодая звезда «Реала», считающийся главным претендентом на «Золотой мяч», поедет на ЕВРО-2024, чтобы стать самым лучшим. На этой тройке коллекция звезд, находящихся в распоряжении Саутгейта, не заканчивается. Букайо Сака и другие также поедут в Германию с мечтой о титуле.

Игры сборной Англии в группе:

16 июня. Сербия - Англия

20 июня. Дания - Англия

25 июня. Англия - Словения

Отметим, что встречи группы С пройдут в 5 разных городах - Мюнхене, Кёльне, Франкфурте, Гельзенкирхене и Штутгарте.

Вугар Хейруллаев

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