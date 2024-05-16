Сюрприз отборочного этапа - АНАЛИТИКА

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 29 дней.

İdman.biz продолжает презентацию участников ЕВРО-2024. На этой неделе мы рассмотрим команды группы Б. Албания, являющаяся лакомым кусочком в плане очков для Испании, Италии и Хорватии в «группе смерти», едет на соревнование за сенсацией.

Неожиданная победа

Албания, желающая добиться неожиданных результатов в Германии, добилась такого успеха на отборочном этапе. Выступая в одной группе с Чехией и Польшей, команда Сильвиньо неожиданно заняла 1-е место. Сборная Албании, не пропустившая ни одного гола на своем поле, обыграла соперников, хотя в обоих матчах с Молдовой сыграла вничью. Две победы над Фарерами также пошли команде на пользу. В результате сборная Польши под руководством Роберта Левандовски не прошла напрямую из отборочного этапа и была вынуждена играть в плей-офф.

8 лет спустя

«Горные орлы», всего один раз в своей истории выступавшие в финальной стадии чемпионатов мира и Европы в 2016 году, повторили свой успех спустя 8 лет. Тогда команда завершила турнир третьей в группе с одной победой и выбыла из плей-офф. На ЕВРО-2016 во Франции поражения от Швейцарии и хозяев чемпионата не позволили им выйти в 1/8 финал. Победы над Румынией оказалось недостаточно для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф в качестве лучшей третьей сборной. «Красно-черные» на этот раз хотят выступить успешнее. Но жребий вынудил их встретиться с тремя сильными противниками. В то же время команда, у которой достаточно игроков в европейских клубах, особенно в итальянской серии А, постарается показать, что неправильно считается аутсайдером.

Матчи сборной Албании в группе:

15 июня. Италия - Албания

19 июня. Хорватия - Албания

24 июня. Албания - Испания

Отметим, что встречи группы Б пройдут в 6 разных городах - Берлине, Дортмунде, Гамбурге, Хельзенкирхене, Дюссельдорфе и Лейпциге.

Вугар Хейруллаев

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