Тер Штеген уступает лишь Месси

Марк-Андре Тер Штеген поднялся на второе место в списке вратарей, сыгравших больше всего игр в истории "Барселоны".

Как сообщает İdman.biz, немецкий вратарь сделал это в матче XXXV тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедадом".

Матч, в котором его команда выиграла со счетом 2:0, стал 410-й игрой Тер Штегена в составе каталонского клуба. Он достиг легендарного Андони Субисаретты.

Абсолютный рекорд принадлежит Виктору Вальдесу. В сезоне 2002-14 он провел 535 матчей.

Отметим, что по количеству игр в одноименном клубе Барселоны немец уступает среди легионеров только Лионелю Месси. Аргентинец провел 778 матчей.

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