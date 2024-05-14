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Тер Штеген уступает лишь Месси

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2024 11:20
Тер Штеген уступает лишь Месси

Марк-Андре Тер Штеген поднялся на второе место в списке вратарей, сыгравших больше всего игр в истории "Барселоны".

Как сообщает İdman.biz, немецкий вратарь сделал это в матче XXXV тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедадом".

Матч, в котором его команда выиграла со счетом 2:0, стал 410-й игрой Тер Штегена в составе каталонского клуба. Он достиг легендарного Андони Субисаретты.

Абсолютный рекорд принадлежит Виктору Вальдесу. В сезоне 2002-14 он провел 535 матчей.

Отметим, что по количеству игр в одноименном клубе Барселоны немец уступает среди легионеров только Лионелю Месси. Аргентинец провел 778 матчей.

İdman.biz

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