Новый рекорд "Байера"

«Байер» установил новый рекорд.

Как сообщает İdman.biz, немецкий клуб добился этого, продлив беспроигрышную серию до 49 матчей.

В ответном матче полуфинала Лиги Европы команда Хаби Алонсо сыграла вничью с «Ромой» со счетом 2:2. После этого серия леверкузенского клуба стала рекордной.

«Байер» - новый рекордсмен континента по итогам еврокубков. До этого лучший показатель принадлежал «Бенфике». В сезоне 1963/65 португальцы не проиграли 48 игр.

В целом «Байер» является автором 4-й беспроигрышной серии в мире и 3-ей в Европе в истории футбола. Шотландский «Селтик» не проигрывал в 66 матчах в сезоне 1915-17, бельгийский «Унион» не проигрывал в 60 матчах в сезоне 1933-35. Но поскольку еврокубков в те годы не было, обе команды показывали свою силу только на внутренней арене. В сезоне 2004/05 третий по рейтингу египетский клуб «Аль-Ахли» не проиграл в 55 матчах.

Отметим, что «Байер» по ходу серии одержал 40 побед и 9 раз сыграл вничью.

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