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Французский журналист - о Месси в ПСЖ: Его не особо что-то волновало

Мировой футбол
Новости
2 Мая 2024 09:00
Французский журналист - о Месси в ПСЖ: Его не особо что-то волновало

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», французский журналист Жюльен Лоран объяснил, почему считает, что «ПСЖ» стал сильнее после ухода нескольких звёзд из команды.

«Больше нет Месси, нет Неймара, нет Верратти, которые, как бы хороши они ни были на поле, были немного похожи на королей в раздевалке.

Я имею в виду, что Месси не особо что-то волновало, тем не менее это был Месси, и теперь в раздевалке есть люди, которые просто ладят со всеми, которые рассказывают всем анекдоты на разных языках, тогда как раньше у них были кланы, и кажется, что сейчас их нет.

В прошлом сезоне Килиан мог иногда мешать игре, но даже он хочет получать от этого удовольствие. Так что даже его эго кажется немного спокойнее, учитывая, что он лучший игрок в мире. Так что я думаю, что всё это вместе объясняет, почему это гораздо более сильная команда», - приводит слова журналиста Goal со ссылкой на TNT Sport.

Напомним, «ПСЖ» проиграл «Боруссии» в первом полуфинале Лиги чемпионов со счётом 0:1.

İdman.biz

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