Возрождение Ла Масии: как академия "Барселоны" снова выпускает талантов мирового класса

Оцениваем качественную работу каталонцев с молодежью.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Текущий сезон будет для «Барселоны» не таким успешным, как предыдущий. Нынешняя кампания запомнится каталонцам в первую очередь тем, что ее молодежь вышла на определенно новый уровень. В мартовском матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» Хави выпустил в состав сразу нескольких тинейджеров. Добавьте Фермина Лопеса, вышедшего со скамейки запасных, чтобы забить, и можно будет сказать, что именно молодежь сохранила сезон для «сине-гранатовых».

Ламин Ямаль, безусловно, выделяется на общем фоне, но футбол – командная игра. Пау Кубарси произвел впечатление, в то время как Эктор Форт и Марк Гиу тоже получили свои возможности. Соберите все это воедино, и Ла Масия, великая футбольная академия, таланты которой в последние годы иссякли, вернулась с большим успехом. И хотя эта команда «Барселоны» не выиграет Ла Лигу и показала невыразительное выступление, проведя кампанию без трофеев, возрождение уважаемой футбольной академии дает надежду на будущее.

Ла Масия всегда была местом, полным талантов, в том числе и тогда, когда Хосеп Гвардиола возглавил каталонцев в 2008-м году. В состав основной команды, которую он унаследовал, входило несколько лучших игроков академии. Лионель Месси уже особенно выделялся, но ядро команды составляли Карлес Пуйоль, Андреас Иньеста, Хави и Виктор Вальдес.

Гвардиола, который и сам является выпускником Ла Масии, только расширил это. Он привел в команду Серхио Бускетса, предоставил ценные минуты Тьяго Алькантаре и выкупил Жерара Пике – еще одного воспитанника «сине-гранатовых» – обратно у «Манчестер Юнайтед» в его первое лето на тренерской должности. К 2009-му году у специалиста на поле была отчетливо каталонская команда, костяк доминирующей сборной Испании, а 5 выпускников Ла Масии играли почти в каждом матче.

Вскоре это изменилось. Жоан Лапорта курировал первые годы возрождения Ла Масии, однако новый президент Жозеп Бартомеу, пришедший к власти в 2014-м году, вел другую политику. Он работал под руководством Лапорты в конце 2000-х, но когда Бартомеу самому предложили эту роль, он применил другой подход. Его правление характеризовалось не только плохим управлением клубными фондами, но и бессистемной трансферной политикой, которая часто пренебрегала молодежью.

За время его пребывания в должности было совершено несколько прекрасных трансферов, в том числе Ивана Ракитича и Луиса Суареса. Но он также принял несколько катастрофических решений на рынке. Некоторые его сделки до сих пор выглядят мрачно: Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо, Малком. Тем временем Неймара отпустили в «ПСЖ», а Луису Энрике позволили покинуть тренерскую должность.

Ла Масия тем временем замолчала. Хотя Серхи Роберто пробился в команду и впоследствии забил один из самых важных голов в истории клуба, в остальном это был период ожидания. Без притока талантливых игроков «Барса» только продолжала тратить деньги. В 2021-м году самый известный воспитанник Ла Масии был вынужден покинуть клуб из-за финансового положения каталонцев.

Ситуация начала меняться только с приходом Рональда Кумана в 2020-м году. Бывший игрок «сине-гранатовых», ставший ключевым компонентом в команде Кройфа в начале 1990-х, так и не смог полностью разобраться со всеми проблемами за один полный сезон в клубе. Он публично поссорился с Лапортой, который вернулся на должность президента и признал, что голландец не был его первым выбором на тренерском посту. Тем не менее, несмотря на непростые отношения между ними, Лапорта не изменил своего подхода к Ла Масии и постоянно хвалил таланты академии по мере того, как они перерастали в игроков первой команды.

Чтобы ни делал Куман, этого оказалось недостаточно, чтобы спасти работу, и в конце 2021 года он был уволен. Время работы нынешнего наставника сборной Нидерландов в «Барселоне» не запомнится успехами на поле, но с тех пор его наследие улучшилось благодаря некоторым селекционным решениям, которые он принял. Лишенный финансовой поддержки, Куман углубился в академию. Он сделал Ансу Фати важнейшим игроком своей команды, позволил дебютировать Гави и доверил значительные игровые минуты перешедшему из «Лас-Пальмаса» Педри.

Хави продолжил это дело. Он страдал от тех же ограничивающих факторов, что и Куман. Не имея Месси и денег на его замену, тренер был вынужден проявить творческий подход. У специалиста не было другого выбора, кроме как обратиться к молодежи. Гави, Педри, Фати и Алехандро Бальде стали ключевыми игроками команды, в то время как остальные ждали своего шанса. В этом сезоне молодежь сыграла еще более важную роль.

Ямаль зарекомендовал себя как самый многообещающий молодой талант в мировом футболе и играл свободно, несмотря на сравнения с Месси. Лопес тоже пробился в ряды первой команды. Кубарси – последнее приобретение Ла Масии, и он выглядит более чем комфортно в центре обороны, что он продемонстрировал в противостоянии с Килианом Мбаппе. При Хави дебютировали 15 воспитанников. Его стиль, возможно, не является возвращением «ДНК Барсы», как обещал сам специалист на своей вступительной пресс-конференции, но он внес свой вклад в то, чтобы академия вернулась на карту мира.

Теперь перед «Барселоной» стоит непростая задача: определить, что будет дальше. В то же время мадридский «Реал» становится только сильнее, а президент «сливочных» Флорентино Перес – мастер бесплатных трансферов – собирает команду, полную молодых талантов. Мбаппе, по всей видимости, скоро прибудет в столицу Испании, как и Эндрик. Ходят слухи, что Альфонсо Дэвис сделает громкий переход из «Баварии». Каталонцы не могут позволить себе трансферы такого масштаба, по крайней мере сейчас.

В целом, «сине-гранатовые» находятся в достаточно шатком положении. Они, несомненно, попытаются предпринять какие-то шаги на рынке, чтобы выиграть чемпионский титул Ла Лиги в ближайшие годы. Лапорта с финансовыми рычагами и всем остальным, похоже, снова готов бороться за экономическую гибкость клуба. Но посреди всего этого «Барселоне» наконец-то снова есть на что опереться. И если фабрика талантов продолжит работать, их переходной период может оказаться короче, чем ожидалось. По материалам Goal

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