Не сезон, а настоящая катастрофа. "Барселона" и МЮ возглавляют рейтинг грандов без успехов

Уже ищут главных тренеров на новый футбольный год.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

«Барселона»

В списке строго самые богатые клубы планеты из топ-20. «Барселона» – действующий чемпион Испании, и даже выиграли в Париже первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ. Все было в руках у Хави, который имел полную поддержку руководства клуба. В результате отстают от «Реала» на 8 пунктов в Ла Лиге, долго не могли догнать «Жирону», пока каталонский сосед сам не посыпался. Хави не прошел ПСЖ, пережил дома разгром 1:4. Проиграл с аналогичным счетом в финале Суперкубка Испании «Реалу». Также каталонцы уступили «Атлетику» из Бильбао в Кубке короля. Лапорта ищет нового тренера, но в идеале лишь на год, чтобы позже заманить Клоппа. Без наставника такого калибра в клуб с финансовыми проблемами не придут не только инвесторы, но и футболисты уровня Холанда. Ситуация намного сложнее, чем хотят признать.

«Манчестер Юнайтед»

Теоретически даже мощный соседский «Манчестер Сити» может проиграть АПЛ Артете или Клоппу. А в субботу у Гвардиолы полуфинал Кубка Англии с «Челси», и всякое в футболе случается после изнуряющих двух часов против «Реала». Но на практике у Хосепа будут выше шансы на «золотой дубль», чем у тен Хага на продолжение работы в МЮ. Даже если Эрик обыграет «Ковентри» в своем кубковом полуфинале в воскресенье, то позже не будет фаворитом, у Почеттино или Гвардиолы найдутся аргументы против обороны Онаны. Также «Манчестер Юнайтед» остался без места в плей-офф Лиги чемпионов. А вылеты английских клубов из еврокубков ударили по «красным дьяволам». Теперь пятое место в АПЛ не приведет в Лигу чемпионов. Впрочем, до него и так непросто добраться, «шпоры» оторвались на десять баллов, а «Астон Вилла» на тринадцать, имея на игру больше. У МЮ полный провал в этом сезоне.

«Челси»

Можно шутить, что у «Челси» в кубках больше полуфиналов, чем у многих грандов АПЛ. Подопечные Почеттино уступили в финале Кубка Лиги «Ливерпулю», встретят Гвардиолу в Кубке Англии. Но «аристократы», когда потратили миллиард евро на новый состав, не считая персональных контрактов на семь лет со множеством нулей в графе «зарплата», рассчитывали вернуться в Лигу чемпионов. «Челси» – единственный лондонский клуб в истории с победой в кубке чемпионов. Но пока они ниже в таблице, чем МЮ. Понятно, что есть матчи в запасе, можно немного улучшить положение в ближайших турах. Но даже если представить победу «Челси» в Кубке Англии, то это ничего принципиально не меняет. У «аристократов» ужасный сезон, один результативный Палмер – красавец. Но Мудрик, Фернандес, Кайседо и многие другие ценные футболисты не прогрессируют, а Почеттино ищет оправдания, рассказывая о травмах.

«Атлетико»

В декабре прошлого года сеньоры Мигель Анхель Хиль Марин и Энрике Сересо, у которых 65 % акций «Атлетико», выставили свой актив на продажу. Клубу нужно около 400 млн евро в год на жизнь, поэтому планируют найти богатого инвестора и нового владельца. Возможно, из США – предлагали акции хозяину клуба по американскому футболу «Майами Долфинс» Стивену Россу. И понятно, что во имя продажи нужны были успехи на футбольном поле, коммерческая привлекательность. Но «Атлетико» проиграл в полуфинале Суперкубка Испании «Реалу». Потом неудачно выступили в Кубке короля, не вышли в финал. Также в Ла Лиге у «Атлетико» дела идут хуже, чем у «Барселоны», всего четвертое место, 61 пункт против 78 у «Реала». Хотя есть Гризманн и парочка других чемпионов мира, Симеоне не сумел пройти «Боруссию» Д, чтобы повысить стоимость акций потенциальным успехом против ПСЖ в Лиге чемпионов.

«Наполи»

Здесь о финале Лиги чемпионов не заикались, проиграли «Барселоне». У «Наполи» из-за отката с первого места на восьмое в Серии А тоже экзистенциальные проблемы. Надо искать нового тренера – как сделают также в «Барселоне» и МЮ, а ещё готовиться к потере лидеров, вроде вингера Кварацхелии и нападающего Осимхена. Владелец «Наполи» Де Лаурентис говорил, что шейхи предлагали ему недавно 2.5 млрд евро за клуб, но он отказался, поскольку «семейную игрушку» не продают. Договорился, поражения на поле усугубили финансовое положение «Наполи». Будет сложно вернуться в борьбу за титул в Серии А, разве что уговорят тренера уровня Конте. Но важно, чтобы спустя пару месяцев владелец и наставник друг друга не поубивали на эмоциях, ведь оба мгновенно заводятся, классические итальянцы. Разумеется, Де Лаурентис легко мог выдумать сумму в 2.5 миллиарда евро, но теперь ему вправду не помешают инвестиции, которые тяжело затащить в команду без международной армии фанатов, как у «Барселоны» или «Манчестер Юнайтед».

В каждом случае на кону будущее огромного проекта. Даже Глейзеры в МЮ не могут вечно вытаскивать деньги из карманов болельщиков по всему миру, увеличивая стоимость продажи телевизионных прав – контрактами торгуют на несколько сезонов. Также нельзя постоянно повышать цену на билеты, потому что это вызывает протесты у фанатов. «Барселона» продала всё, что могла. Разгром от ПСЖ намекает на потенциальную потерю Ямаля. Не исключено, что школьника отдадут за большие деньги, чтобы компенсировать нехватку ресурсов после потери путевки на Клубный чемпионат мира с огромными призовыми. Футбольные поражения имеют последствия, а вернуться в пул чемпионов сложнее, чем кажется. МЮ не может подняться с колен более десяти лет, имея огромные ресурсы. И даже продажа части акций клуба новому миллиардеру – не гарантия больших титулов.

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