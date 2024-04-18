РЕКОРДЫ в Лиге Чемпионов

Завершились ответные матчи 1/4 финального этапа Лиги Чемпионов.

İdman.biz сообщает, что İFFHS подготовил статистический отчет по последнему игровому дню.

«Манчестер Сити» - «Реал» - 1:1 (пен.3:4).

В 6-й раз в своей истории (1998, 2000, 2002, 2014, 2022, 2024) «Реал» удвоил разницу с ближайшим соперником, выбив последнего победителя турнира.

Если учесть и Кубок чемпионов (1955-92), «Реал» 10 раз, «Ювентус» 5 раз выбивали последнего победителя.

Карло Анчелотти выиграл 12 из 14 матчей плей-офф с «Реалом».

Карло Анчелотти повторил рекорд Пепа Гвардиолы, в 10-й раз дойдя до полуфинала.

Карло Анчелотти выходил в полуфинал 1 раз с «Ювентусом» (1999), 4 раза - с «Миланом» (2003, 2005, 2006 и 2007) и 5 раз - с «Реалом» (2014, 2015, 2022, 2023 и 2024).

Кевин де Брюйне, не отличавшийся на групповом этапе на протяжении 7 лет, забил в 11-й раз подряд в плей-офф.

«Реал» в восьмой раз сыграл дополнительное время, что является рекордом турнира. В «Челси» и «Атлетико» это число составляет 7.

«Реал» прошел 6 последних этапов, в которых играл в дополнительное время.

«Реал» в 4-й раз подряд в еврокубках выиграл серию пенальти, одержав победу в 11 попытках из 15 в своей истории.

«Бавария» - «Арсенал» - 1:0

«Бавария» в пятый раз выбила «Арсенал» из плей-офф.

Только «Реал» выбил того же соперника («Баварию») больше - 6 раз.

Томас Тухель стал первым немцем, вышедшим в полуфинал с тремя клубами («ПСЖ», «Челси», «Бавария»).

В 7-й раз в XXI веке (2002/03, 2009/10, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2019/20, 2023/24) в полуфинале не будет английского клуба.

В 1/4 финала было забито 32 гола, что является новым рекордом в истории турнира.

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