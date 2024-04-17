Без голов не будет титула: атака подводит "Ливерпуль" в главный момент сезона

Рассказываем о большой проблеме «красных».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Мало кто ожидал в начале сезона, что «Ливерпуль» будет всерьез претендовать на чемпионский титул. Перестройка в полузащите, кадровые проблемы, привлечение большого количества молодежи – все это ставило под сомнения чемпионские амбиции «красных». Однако стартовали они на удивление хорошо, а после объявления об уходе Юргена Клоппа по окончании сезона заиграли еще лучше. Но, как это часто бывает с мерсисайдцами, в главный момент сезона они начали проседать.

Как только Клопп заявил о большом желании выиграть Лигу Европы, «Ливерпуль» разгромно проиграл «Аталанте» на своем поле, пропустив 3 безответных мяча в матче 1/4 финала. Задача максимально усложнилась перед поездкой в Бергамо. После этого поражения специалист пообещал реакцию от команды – но ее не было. В следующем поединке «красные» снова проиграли дома – на этот раз «Кристал Пэлас» с минимальным счетом. Стоит учесть, что перед тем мерсисайдцы еще сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), из-за чего в совокупности теперь отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 очка.

При Клоппе атака всегда была главной силой «Ливерпуля». Она остается таковой и сейчас, но реализация сильно подводит «красных». К примеру, в матче против «МЮ» мерсисайдцы нанесли 28 ударов по воротам соперника, но едва не проиграли. Спастись удалось благодаря точному удару Мохамеда Салаха с пенальти на 80-й минуте. При этом у манкунианцев было на 20 ударов меньше. В поединке против «Аталанты» «красные» нанесли 19 ударов по воротам соперника, но вместо того, чтобы забить несколько голов, сами пропустили 3 мяча. В матче против «Кристал Пэлас» мерсисайдцы 21 раз пробили по воротам – и не забили.

У «Ливерпуля» удручающая статистика по соотношению общего числа ударов к ударам в створ ворот. В победном матче против «Брайтона» «красным» понадобилось 30 ударов для того, чтобы забить всего 2 гола. Даже в поединке против «Ноттингем Форест», который болтается возле зоны вылета, у мерсисайдцев было только 2 удара в створ из 22-х и 1 гол. При этом «лесники» пробили дважды в створ ворот соперника с восьми раз. «Ливерпуль» занимает 3-е место в АПЛ по количеству голов в текущем сезоне (72). Вперед только «Арсенал» (75) и «Манчестер Сити» (76). Все как и в турнирной таблице. Но по точности ударов «красные» опустились на 14-е место среди всех команд лиги. Это не тот показатель, с которым борются за чемпионство.

Пожалуй, главным разочарованием в атаке «Ливерпуля» является Дарвин Нуньес. Уругваец демонстрирует необычайное мастерство, регулярно обстукивая штанги и перекладины, но его реализация оставлять желать лучшего. С одной стороны, на счету Дарвина в текущем сезоне 43 матча во всех турнирах, 18 голов и 13 результативных передач. Неплохая статистика для нападающего. Но проблема в том, что забитых мячей должно быть гораздо больше. К настоящему моменту Нуньес реализовал только 19,4% голевых моментов в текущем сезоне. Это худший показатель не только на «Энфилде», но и среди всех игроков из топ-5 лиг.

Получается, что с созиданием у «красных» все хорошо, если уругваец транжирит массу моментов, но все равно забивает 18 голов. Да и в целом это видно по статистике. У «Ливерпуля» самое большое количество ударов по воротам в АПЛ – 650. Это гораздо больше, чем у «Манчестер Сити» (596) и «Арсенала» (535). Однако у этих команд больше забитых голов. «Красных» жутко подводит реализация. Причем дело не только в Нуньесе. У Салаха тоже просели важные показатели. В первой половине сезона египтянин был главной ударной силой мерсайдцев. Однако после травмы у вингера тоже наблюдается некий спад. В целом небольшой, но заметный на общем фоне, когда команде нужны голы.

К примеру, Салах стал бить по воротам гораздо чаще, чем в первой половине сезона – в среднем 8 ударов против 3,4 ранее за 90 минут. При этом показатель точности его ударов существенно снизился – с 22,3% до 8,3%. Также египтянин стал меньше забивать с игры. Ранее у вингера было 0,45 гола в среднем за 90 минут, сейчас – 0,33. То есть у Салаха прослеживается та же проблема, что и у всей команды – количество ударов увеличивается, а их точность снижается. При этом другие игроки из группы атаки «Ливерпуля» тоже не очень меткие. Коди Гакпо забивает в среднем 0,45 гола за матч, а Луис Диас – 0,34.

Хорошей новостью, а может и последней надеждой для «красных» является возвращение Диогу Жоты. В отличие от Салаха, португалец не очень ярко провел первую половину сезона, но существенно прибавил с конца 2023 года. Вернувшись в строй после мышечной травмы, вингер отличился результативными действиями в шести из семи матчей АПЛ. В каждом из них он либо забивал, либо ассистировал. Либо делал и то, и другое. Потом Жота снова получил травму, что отразилось на результативности мерсисайдцев.

В этом промежутке португалец выдал лучшую статистику среди всех игроков «Ливерпуля» из группы атаки: 117 минут в среднем на забитый мяч, 0,77 гола за матч и 25% ударов в створ ворот. Самый ответственный момент сезона идет прямо сейчас – и «красные» уже несколько раз оступились. Раньше у них был запас очков, теперь его нет. До конца сезона еще полтора месяца. С одной стороны, достаточно времени. С другой, мерсисайдцев могут не спасти даже победы во всех оставшихся матчах, если «Арсенал» и «Манчестер Сити» будут делать то же самое.

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