"Барселона" отказалась от предложения в 60 миллионов евро

«Барселона» отказалась продавать своего игрока Рафинью.

Как сообщает İdman.biz, испанский клуб не согласился на предложенные 60 миллионов евро за вингера.

В бразильце заинтересованы английские клубы. Один из них направил официальное предложение представителю Ла Лиги, но сумма, которую хотел заплатить неназванный клуб, «Барселону» не удовлетворила. Испанцы не собираются продавать Рафинью дешевле, чем за 80 миллионов.

Отметим, что южноамериканец забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 31 матче сезона.

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