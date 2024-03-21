ЕВРО-2024: плей-офф начинается с полуфиналов

Сегодня стартует стадия плей-офф ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что в полуфинальных матчах примут участие 12 команд, вышедших в плей-офф Лиги наций.
Победители матчей А, В и С сыграют решающую дуэль 26 марта. В этих матчах определятся 3 команды, которые пройдут в финальную стадию.
Плей-офф ЕВРО-2024
Полуфинал
21 марта
Путь А
23:45. Польша - Эстония
23:45. Уэльс - Финляндия
Путь Б
23:45. Израиль - Исландия
23:45. Босния и Герцеговина - Украина
Путь C
21:00. Грузия - Люксембург
23:45. Греция – Казахстан
Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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