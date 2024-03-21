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ЕВРО-2024: плей-офф начинается с полуфиналов

Мировой футбол
Новости
21 Марта 2024 10:07
ЕВРО-2024: плей-офф начинается с полуфиналов

Сегодня стартует стадия плей-офф ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что в полуфинальных матчах примут участие 12 команд, вышедших в плей-офф Лиги наций.

Победители матчей А, В и С сыграют решающую дуэль 26 марта. В этих матчах определятся 3 команды, которые пройдут в финальную стадию.

Плей-офф ЕВРО-2024
Полуфинал
21 марта

Путь А
23:45. Польша - Эстония
23:45. Уэльс - Финляндия

Путь Б
23:45. Израиль - Исландия
23:45. Босния и Герцеговина - Украина

Путь C
21:00. Грузия - Люксембург
23:45. Греция – Казахстан

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz

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