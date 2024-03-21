Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", экс-защитник "Барселоны" и основатель испанской Медиалиги Жерар Пике оценил успехи своего соотечественника Хаби Алонсо в тренерской карьере.

"Конечно, я видел, что у него есть всё, что нужно, чтобы стать успешным тренером. Он абсолютно любит футбол. Он понимает, как играть, и это очень похоже на Серхио Бускетса.

Бускетс всё ещё играет, но он будет ещё одним невероятным тренером. Хаби продемонстрировал в "Байере", почему его так высоко ценят.

Он проводит идеальный сезон, не проигрывая. Посмотрим, что он сделает в следующем году. Все говорят, что "Ливерпуль" будет его следующим местом работы после ухода Клоппа, так что посмотрим", - сказал Пике в интервью Sky Sports.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил "Байер" в октябре 2022 года. Сейчас леверкузенский клуб возглавляет таблицу Бундеслиги с 70 очками, набранными в 26 встречах.

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