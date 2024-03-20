Заплатил миллион и свободен

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес вышел из тюрьмы в обмен на 1 миллион долларов компенсации.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял городской суд Барселоны.

Алвеса, обвиненного в изнасиловании, приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Подавший апелляцию Дани будет свободен до следующего решения суда. Хотя были сообщения о том, что он сбежал из тюрьмы и покончил жизнь самоубийством, бразильский футболист их опроверг.

Отметим, что последним клубом Дани Алвеса был «Пумас» (Мексика). Вместе с «Барселоной» он выиграл чемпионство Испании и титул Лиги чемпионов.

İdman.biz