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Заплатил миллион и свободен

Мировой футбол
Новости
20 Марта 2024 17:03
Заплатил миллион и свободен

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес вышел из тюрьмы в обмен на 1 миллион долларов компенсации.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял городской суд Барселоны.

Алвеса, обвиненного в изнасиловании, приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Подавший апелляцию Дани будет свободен до следующего решения суда. Хотя были сообщения о том, что он сбежал из тюрьмы и покончил жизнь самоубийством, бразильский футболист их опроверг.

Отметим, что последним клубом Дани Алвеса был «Пумас» (Мексика). Вместе с «Барселоной» он выиграл чемпионство Испании и титул Лиги чемпионов.

İdman.biz

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