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Лига Чемпионов: "Барселона" и "Арсенал" в 1/4 финала

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2024 07:35
Лига Чемпионов: "Барселона" и "Арсенал" в 1/4 финала

Стартовала последняя неделя стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что в рамках ответных матчей состоялись две игры.

«Арсенал» принимал «Порту» в Лондоне и победил со счетом 1:0. Поскольку в первой игре счет был одинаковым, команды провели дополнительные полчаса, но и они не выявили победителя. «Арсенал», который был точнее в серии пенальти, вышел в 1/4 финала.

«Барселона» получила преимущество в матче с «Наполи» благодаря ранним голам. Сил неаполитанцев хватило, чтобы отыграть лишь один из пропущенных мячей.

Отметим, что 1/8 финала завершится завтра.

Лига чемпионов
1/8 финала, ответные игры
12 марта
00:00. «Барселона» — «Наполи» — 3:1.
Голы: Фермин Лопес, 15. Канселу, 17. Левандовски, 83 - Рахмани, 30
Первая игра – 1:1

00:00. «Арсенал» – «Порту» – 1:0, пен. 4:2
Гол: Троссар, 41
Первая игра – 0:1

İdman.biz

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