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Самые дорогие футболисты Серии А - ТОП-10

Мировой футбол
Новости
12 Марта 2024 21:52
Самые дорогие футболисты Серии А - ТОП-10

Определены самые дорогие футболисты итальянской Серии А.

Как сообщает İdman.biz, список составлен по оценке "Трансфермаркта".

Возглавляют список Виктор Осимхен («Наполи») и Лаутаро Мартинес («Интер»). Цена обоих игроков составляет 110 миллионов евро. Рафаэль Леао, португальский игрок "Милана", занял третье место.

В «Топ-10» вошли 4 игрока «Интера». «Наполи», «Ювентус», «Милан» представляют по два игрока.

Топ-10 самых дорогих футболистов Серии А

1-2. Виктор Осимхен (110 миллионов евро, «Наполи»).
1-2. Лаутаро Мартинес (110 миллионов евро, «Интер»).
3. Рафаэль Леао (90 млн евро, «Милан»).
4. Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро, "Наполи").
5. Никола Барелла (€75 млн, "Интер").
6. Алессандро Бастони (70 миллионов, «Интер»).
7. Душан Влахович (65 миллионов евро, "Ювентус").
8-10. Маркус Тюрам (60 миллионов евро, «Интер»).
8-10. Тео Эрнандес (60 миллионов евро, «Милан»).
8-10. Бремер (60 миллионов евро, «Ювентус»).

İdman.biz

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