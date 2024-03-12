Самые дорогие футболисты Серии А - ТОП-10

Определены самые дорогие футболисты итальянской Серии А.

Как сообщает İdman.biz, список составлен по оценке "Трансфермаркта".

Возглавляют список Виктор Осимхен («Наполи») и Лаутаро Мартинес («Интер»). Цена обоих игроков составляет 110 миллионов евро. Рафаэль Леао, португальский игрок "Милана", занял третье место.

В «Топ-10» вошли 4 игрока «Интера». «Наполи», «Ювентус», «Милан» представляют по два игрока.

Топ-10 самых дорогих футболистов Серии А

1-2. Виктор Осимхен (110 миллионов евро, «Наполи»).

1-2. Лаутаро Мартинес (110 миллионов евро, «Интер»).

3. Рафаэль Леао (90 млн евро, «Милан»).

4. Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро, "Наполи").

5. Никола Барелла (€75 млн, "Интер").

6. Алессандро Бастони (70 миллионов, «Интер»).

7. Душан Влахович (65 миллионов евро, "Ювентус").

8-10. Маркус Тюрам (60 миллионов евро, «Интер»).

8-10. Тео Эрнандес (60 миллионов евро, «Милан»).

8-10. Бремер (60 миллионов евро, «Ювентус»).

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