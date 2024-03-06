Звезда сборной и клубный провал. Противоречивая карьера известного футболиста - ВИДЕО - ФОТО

Француз должен был стать одним из величайших футболистов всех времен, но стал последним из игроков очень специфического типа



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Мир лежал у ног Поля Погба, но он потерял его на полпути: как он растратил такой талант и почему подобное случилось него так много представителей его поколения, задается вопросом автор FourFourTwo Марк Уайт.



Полю Погба всего 30 лет, но он, скорее всего, больше не будет играть в футбол. Уж точно не на высшем уровне.

После случайной проверки допинг-контроля в августе победитель чемпионата мира сдал положительный результат на повышенный уровень тестостерона. С тех пор ему запретили заниматься спортом на четыре года, что, по сути, завершило его второй период в «Ювентусе», запятнав его репутацию и поставив точку в «Проекте разблокировки Погба», почти десятилетнем стремлении создать идеальную среду, чтобы эта звезда могла показать свою лучшую игру.

Презентация Погба

Когда «Манчестер Юнайтед» заплатил за Погба рекордные 89 миллионов фунтов стерлингов, презентовав его видеороликом Stormzy, идея заключалась в том, что на Земле найдется мало более совершенных полузащитников. Его дальность паса была превосходной, он был физически развит, он мог бить издалека и был одним из самых быстрых атлетов, когда делал рывки по полю. В конце концов произошло обратное: Погба забуксовал, а сменявшие друг друга тренеры переконфигурировали свои команды во все более отчаянных попытках выжать из него максимум.

Хотя в этой ситуации нет ничего необычного для миллениала. Когда Погба выиграл чемпионат Европы среди юношей до 17 лет в 2010 году, его включили в сборную турнира. И если рассматривать ее на предмет «кто есть кто» из тех, кто доминировал в этом десятилетии, все это вызывает довольно печальные размышления в 2024 году.

Росс Баркли так и не достиг своего предполагаемого пика, несмотря на его хороший сезон в этом году в «Лутон Таун». Чех Филип Твардзик выступает за австрийский ЛАСК. Люк Гарбатт в клубе второй лиги «Солфорд Сити». Андре Уиздом выбыл из профессионального футбола Англии, Яя Саного был высмеян фанатами «Арсенала» как «Са-ноу-гол» во время его пребывания там, а Хесе Родригес перешел из «Реала» в «ПСЖ», затем в «Сток», перед тем как провести время в Турции и вылететь в бразильскую Серию А. Джек Батленд должен был стать номером один в Англии: вместо этого он получил тяжелую травму (фактически, во время игры за сборную) и с тех пор в основном исполнял роль дублера в клубах по всей Британии.

И это именно тот конкретный турнир. Между выигрышем награды Golden Boy Серхио Агуэро в 2007 году и Полем Погба в 2013 году, среди других лауреатов были Андерсон, Алешандре Пато, Марио Балотелли и Марио Гетце, а также Иско. На каждого Иньесту найдется свой Ален Халилович. На каждого Кейна и Стерлинга приходится Джек Уилшир или Равел Моррисон.

Однако разница между провалившимися вундеркиндами и потрясающим маэстро полузащиты «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что Погба действительно оставил воспоминания, которые останутся надолго после его короткой карьеры - но не на клубном уровне.

Погба завершает карьеру как антагонистический анахронизм: человек рассинхронизированный с остальным поколением. Во времена ваших родителей некоторые игроки были просто более сильными на международном уровне, чем в клубах - и мы все думали, что это исчезнет с завершением карьеры Мирослава Клозе - но вот вам Погба, выигравший звание лучшего молодого игрока на чемпионате мира 2014 года и выведший Францию в финал домашнего Евро два года спустя, прежде чем стать чемпионом мира в России в 2018 году.

Он был не просто «игроком моментов» для Les Bleus: он был настоящим лидером. Он диктовал ход игры, а Н'Голо Канте выполнял черновую работу рядом с ним. Он преуспевал на самых важных стадионах: он забил гол в финале чемпионата мира, но, в отличие от Марио Гетце, на какое-то время помог определить футбольную идентичность своей страны. Если бы он не был периодически великолепен, возможно, «Манчестер Юнайтед» выкинул бы его раньше, но те летние вызовы убедили их, что где-то там в нем есть блестящий игрок.

Если вам когда-нибудь понадобится доказательство того, что со временем все выглядит иначе, то травма Погба перед чемпионатом мира 2022 года во Франции была воспринята как серьезный удар. Да: даже после COVID Погба считался одним из 20-30 лучших игроков своей страны. Он действительно был так хорош, как все говорили - только почти исключительно во время четырехнедельного окна каждые два года.

Мало кто из болельщиков будет оплакивать вынужденный уход Погба из футбола, учитывая предполагаемое отсутствие усилий с его стороны, его постоянно меняющиеся стрижки, его персонализированные смайлы и его неспособность оправдать ожидания. Но его уход, по сути, завершает карьеру футболиста другого великого жанра: специалиста международного уровня. Футбольный эквивалент исполнителя рождественских песен Майкла Бубле, который большую часть года впадает в спячку только для того, чтобы показать себя с лучшей стороны, когда фанаты высовывают в окна машин национальные флаги.

История таких игроков почти завершена - от 13 голов Жюста Фонтена в шести матчах 1958 года до спасающего Мексику Гильермо Очоа, который наверняка в последний раз делал это в Катаре. Парни, о которых вы никогда не услышите ни звука в период с августа по май, только для того, чтобы они превращались в суперзвезд исключительно, когда за ними в сборной наблюдают в каждом пабе. Лукаши Подольские, Фабио Гроссо и Серхио Ромеро этого мира.

Прощай, Поль Погба. Ты прекрасное дополнение к канону. Возможно, если бы у тебя все было немного по-другому - как и у многих ребят твоего возраста - ты мог бы стать хорошим футболистом и на клубном уровне.

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