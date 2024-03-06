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"ПСЖ" объявит о расставании с Мбаппе, как только Килиан договорится с "Реалом" - Романо

Мировой футбол
Новости
6 Марта 2024 19:08
"ПСЖ" объявит о расставании с Мбаппе, как только Килиан договорится с "Реалом" - Романо

«Пари Сен-Жермен» объявит об уходе нападающего Килиана Мбаппе, как только французский форвард договорится с мадридским «Реалом» и подпишет все необходимые документы для перехода в испанский клуб на правах свободного агента.

Как передает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

İdman.biz

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