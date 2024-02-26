Претенденты на "Золотой мяч": игрок соперника "Карабаха" впереди Месси

Объявлен новый рейтинговый список претендентов на "Золотой мяч".

Как сообщает İdman.biz, в таблицу, составленную Goal.com, вошли 20 футболистов.

По сравнению с предыдущим списком, Вирджил ван Дейк - новое имя в «Топ-20». Защитник «Ливерпуля» исключил из списка нападающего «Атлетико» Альваро Морату.

Главный кандидат на звание лучшего в 2024 году - Джуд Беллингем. Килиан Мбаппе занял 2-е место, Эрлинг Хааланд - 3-е.

Криштиану Роналду - 17-й, Лионель Месси - 20-й. Флориан Вирц, звезда "Байера", соперника "Карабаха" по 1/8 финала Лиги Европы, находится на 19-м месте, выше знаменитого аргентинца Лионеля Месси, который на 20-й позиции.

1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид»)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

3. Эрлинг Хааланд («Манчестер Сити»)

4. Филип Фоден ("Манчестер Сити")

5. Родри ("Манчестер Сити")

6. Гарри Кейн («Бавария»)

7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

8. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)

9. Лаутаро Мартинес ("Интер")

10. Букайо Сака ("Арсенал")

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

12. Антуан Гризманн («Атлетико»)

13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

14. Бернардо Силва («Манчестер Сити»)

15. Деклан Райс («Арсенал»)

16. Родриго («Реал Мадрид»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

19. Флориан Вирц («Байер»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»)

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