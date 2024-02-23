Воспитанник "Барселоны": Есть вероятность того, что я больше не смогу играть

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу поделился переживаниями от восстановления от травмы колена. Напомним, футболист не играет с января 2023 года.

«Из-за травмы колена я уже больше года не могу заниматься любимой работой. Вы даже представить себе не можете, через что я прошёл… Это месяцы, когда я понимаю, что есть вероятность того, что я больше никогда не смогу играть», - приводит слова Деулофеу EuroFoot.

29-летний Деулофеу выступает за «Удинезе» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне испанец не провёл ни одного матча. Соглашение между Деулофеу и «Удинезе» истекает летом 2024 года.

Деулофеу является воспитанником «Барселоны». Также нападающий, на счету которого четыре матча в составе сборной Испании, выступал за «Уотфорд», «Эвертон», «Милан» и «Севилью».

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