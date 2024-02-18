Выдернут Нагельсманна из сборной, уведут Алонсо у "Баварии". "Ливерпуль" ищет преемника Клоппа

Клубу нужен системный тренер.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Клопп покинет машину на ходу

«Ливерпуль» прошёл стадию системного кризиса и необходимости омоложения. Теперь предстоят только точечные изменения. Для Клоппа это был один из финальных аккордов в команде. Важно было отплатить любимому коллективу – и немец перестроил систему «красных».

Сейчас среди активов мерсисайдцев есть молодые и интегрированные в команду топ-исполнители, которых дополняют опытные лидеры. Сам коллектив набирается опыта в чемпионской гонке. «Красные» быстро вернулись на вершину – и захватили лидерство в момент слабости «Манчестер Сити» и «Арсенала». Теперь и те, и другие – в положении догоняющих.

Параллельно подходит пора начала еврокубковой весны. Стыковые матчи Лиги Европы «Ливерпуль» пропускает – финишировал лидером группы с ЛАСКом, «Юнионом» и «Тулузой».

Резюмируя, кризис миновал. К моменту, когда Клопп покинет мерсисайдцев в клубе уже будет сформированный костяк, план на летнее трансферное окно, а главное – опыт чемпионской гонки с лучшими в АПЛ и борьбы в еврокубках. Для любого, кто возглавит английский гранд после, это будет солидный багаж. И огромная ответственность.

Стоит обратиться к внутреннему рынку

Прежде всего будут под микроскопом рассматривать кандидатов поблизости. Премьер-Лига славится тренерскими кадрами. Наиболее яркие представители – Роберто Де Дзерби и Анге Постекоглу.

Первый закрепил в топе «Брайтон». С «чайками» раньше работал Грэм Поттер – он и заложил фундамент, переведя клуб из ранга аутсайдера. Де Дзерби просто дополнил подход системностью. В прошлом году коллектив финишировал 6-м, теперь без лидеров идёт 9-м. Коуч созрел для повышения.

Анге переманить из «Тоттенхэма» практически невозможно. «Ливерпуль» – это конечно другой уровень возможностей, амбиций. Но «шпоры» тоже не мальчики для битья и подают признаки жизни. Любому тренеру важно работать в перспективном и амбициозном проекте – а лондонцы пытаются выстроить как раз такой. Для австралийца готовы тратиться на подписания и бороться за имеющихся лидеров. Результат он уже показывает. Так что и уйти решится вряд ли.

Остаются менее очевидные варианты. В «Фулхэме» Марку Силва повторяет судьбу Де Дзерби – только на более низком уровне. «Дачники», как и «Брайтон» лишились своих лидеров. Лондонцы при этом не нашли качественного усиления, чтобы продолжить бороться за еврокубки. Поэтому теперь команда выпала из первой десятки. При этом португальский коуч заслуживает похвалы – с крайне скромным составом он держится на плаву за счет тренерской мысли.

Также можно обратиться к наставнику «Брентфорда». Томас Франк показывает пример эффективного долгосрочного сотрудничества. С «пчёлами» он больше 5 лет. Вырос с ними из середняков Чемпионшипа в фаворита, выбрался со второй попытки в АПЛ. В прошлом году Франк с «Брентфордом» показал свой пик – команда забралась в топ-10 и наравне с «Фулхэмом» и «Брайтоном» боролась за еврокубки. Пора принять новый вызов – Франк систему выстраивать и поддерживать умеет.

За Алонсо будет борьба с «Баварией»

Следы интереса к испанцу теперь будут видеть у каждого топ-клуба, который готовится к серьёзным переменам. Но конкретно в этом случае похоже на правду. Даже сам Клопп отмечает:

Хаби Алонсо проделывает невероятную работу. Даже если бы вы спросили меня о нём восемь недель назад, я бы ответил: «О боже!» Мы уже видим новое поколение в деле, и я бы сказал, что Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер.

Руководство «красных» видит в наставнике «Байера» идеальную смену Юргена. Хаби молод и активен, плюс солидную часть карьеры игрока провёл в команде – поэтому знаком с внутренней кухней, философией, требованиями. Да и процесс адаптации к АПЛ пройдёт легче. Вдобавок – качественно проделанная работа в Бундеслиге. «Фармацевты» близки к тому, чтоб разрушить гегемонию «Баварии» (очередной шаг – крупная победа в очном матче). И это через год после назначения Алонсо.

Испанец может привезти за собой топ-исполнителей «Байера» — те же Вирц и Та высоко котируются на рынке игроков. Угроза кроется в намерениях «Баварии». Клуб собирается расставаться с Тухелем, который разваливает команду – но спонтанной отставки не будет. С Алонсо у клуба тоже есть связь – это в плюс к знакомому чемпионату и высокой вероятности титулов. Испанцу будет тяжело выбрать.

Тренд на немецких тренеров

Немецкий тренерский цех – надёжный вариант, проверенный временем. В сфере интересов «Ливерпуля» – сразу два тренера сборной Германии: бывший и нынешний. Хансу-Дитеру Флику не повезло попасть на период после Йоахима Лёва, когда в сборной стало заметно меньше топ-исполнителей, а имеющимся мешает возраст. Провал на ЧМ-22 не отражает его способностей. Всё-таки есть противовес – работа в «Баварии», с которой Ханси выиграл ЛЧ. К слову, немец в то же время рассматривается «Барселоной» — там тоже ломают голову, кем заменить Хави.

Юлиан Нагельсманн уже приступил к работе в сборной Германии. И перед ним амбициозная задача – зажечь «бундестим» на домашний чемпионат Европы 2024. При Флике команда вообще не производила яркого впечатления. Из плюсов – это один из самых молодых наставников с огромным опытом в элите. «Лейпциг» Юлиан вывел на новый уровень, затем научился работать с мировыми звёздами в «Баварии». Теперь – сборная. Летом немец пройдёт проверку ещё одним большим турниром. А после будет готов обсудить сотрудничество (возможно, придётся конкурировать с «Барсой»).

Только захочет ли «Ливерпуль»? На тот момент пробьёт первая половина июля.

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