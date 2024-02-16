Моуринью: Мне бы хотелось, чтобы "Реал" выиграл Лигу чемпионов

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы увидеть победу мадридского «Реала» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Я бы хотел, чтобы «Реал» Мадрид снова выиграл Лигу чемпионов. В том числе и для Карло (Анчелотти). Не знаю, мюнхенская «Бавария» тоже может сделать это, как и «Пари Сен-Жермен», - приводит слова Моуринью Caught Offside.

Напомним, в январе этого года итальянская «Рома» объявила об увольнении Жозу Моуринью с поста главного тренера команды. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику». Отметим, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 1:0.

İdman.biz