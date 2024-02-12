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"ПСЖ" изменил позицию по возможному уходу Килиана Мбаппе

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2024 19:24
"ПСЖ" изменил позицию по возможному уходу Килиана Мбаппе

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» изменило свою позицию в ситуации с возможным уходом Килиана Мбаппе в сравнении с прошлым годом, сообщает Marca.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», теперь позиция парижан заключается в том, что интересы ни одного из игроков клуба не могут стоять выше самого клуба, даже если этим футболистом является Мбаппе. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не собирается подчиняться желаниям ни одного футболиста. В клубе понимают, что француз, скорее всего, присоединится к «Реалу», но хотят, чтобы он остался, однако не собираются уговаривать Килиана, как это было раньше.

Источник сообщает, что катарские владельцы решили изменить политику клуба в прошлом сезоне, доверившись главному тренеру Луису Энрике и выбрав вектор развития молодых футболистов и строительства молодой команды, лидером должен был стать именно Мбаппе.

Таким образом, и «ПСЖ» и «Реал» ставят свои интересы выше, чем интересы Мбаппе, и хотят, чтобы футболист принимал их предложения, а не диктовал свои условия.

İdman.biz

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