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Фабрицио Романо дал инсайд по будущему Неймара в "Аль-Хиляле"

Мировой футбол
Новости
19 Января 2024 11:21
Фабрицио Романо дал инсайд по будущему Неймара в "Аль-Хиляле"

«Аль-Хиляль» не собирается расторгать контракт с вингером Неймаром, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, саудовский клуб исключил 31-летнего бразильца из заявки, чтобы освободить место в составе для новичка защитника Ренана Лоди.

В октябре 2023 года Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск, после чего был прооперирован. До конца сезона он точно не сыграет.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в авгуcте 2023 года. Сумма трансфера составила € 90 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 45 млн.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл пять матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

İdman.biz

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