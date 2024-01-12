"Милан" на грани большой ошибки: "россонери" не нужно увольнять Пиоли

Не всегда все решается сменой тренера.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

«Милан» стал чемпионом Италии по итогам сезона 2021/22. Не без доли везения, поскольку «Интер» сам растерял много очков в ответственных матчах, но все же. Обойти в чемпионской гонке принципиального соперника – двойная победа. В минувшей кампании «россонери» финишировали только на 4-м месте в национальном первенстве, но дошли до полуфинала Лиги чемпионов. В этом сезоне «красно-черные» не лучшим образом выступили в ЛЧ, но вышли в Лигу Европы, а в Серии А закрепились на 3-й позиции.

Еще несколько лет назад такой результат был бы отличным для «Милана» по итогам первой половины сезона. Но, судя по слухам, все не так. В Италии пишут, что руководство клуба буквально подожгло кресло главного тренера Стефано Пиоли. После вылета из Лиги чемпионов его работу оценивают максимально скрупулезно, а при любом неудачном результате слухи об отставке разгораются с новой силой. Но все ли так плохо? Отставание от лидирующего в Серии А «Интера» составляет 9 очков – многовато. Но «россонери» опережают всех остальных конкурентов, кроме «Ювентуса», участвуют в еврокубках, пусть и в Лиге Европы, и еще в Кубке Италии.

Первая половина сезона получилась для «красно-черных» действительно не очень удачной. Команда часто теряла очки в Серии А, и порой не побеждала, даже имея преимущество в 2 мяча. Но ближе к концу года дела у «Милана» начали улучшаться. В последних четырех матчах национального первенства у «россонери» 3 победы. Конечно, поспособствовал календарь, но результат все-таки есть. Осенью у «красно-черных» были больше проблемы даже с теми командами, которые гораздо ниже по классу и статусу. Теперь «Милан» выступает в подобных матчах увереннее.

В Лиге чемпионов «россонери» были близки к провалу, это правда. Первые голы в ЛЧ «красно-черные» забили только в четвертом матче, обыграв «ПСЖ» (2:1). После этого было поражение дортмундской «Боруссии» (1:3), а потом – победа над «Ньюкаслом» в заключительном туре группового этапа (2:1). Этот результат помог «Милану» занять 3-е место в своем квартете и выйти в Лигу Европы. Не худший результат, учитывая, что «россонери» попали в самую сложную группу. Но выступили они, конечно, плоховато. Реализация у «красно-черных» была катастрофической. По итогам группового этапа у «Милана» худший процент результативности среди всех команд – 3,7% при 95 ударах в створ ворот.

«Россонери» мало забивали не только в ЛЧ. В Серии А с этим тоже были проблемы. Но вряд ли это исключительно тренерская вина. Кристиан Пулишич ярко стартовал на «Сан-Сиро», забивая в двух матчах подряд, но это игрок не того уровня, чтобы ждать от него голов в каждом поединке. Тот, от кого их ожидали, как раз и не проявил себя. Рафаэл Леау, которого несколько лет подряд отправили в другие топ-клубы, проводит очень невзрачный сезон. К настоящему времени на счету 24-летнего вингера только 3 гола в 16-ти матчах Серии А. Вингер Самуэль Чуквезе и форвард Ноа Окафор до сих пор не стали реальным усилением для команды, а Лука Йович начал забивать только в декабре.

Так получилось, что лучшим бомбардиром «красно-черных» по итогам первой половины сезона стал 37-летний Оливье Жиру, на счету которого 9 мячей в Серии А. «Милан» не в первый раз зависит от возрастной звезды, но и ожидания тогда должны быть соответствующими. Если молодые вингеры и форварды не тянут, глупо полагать, что опытный, но уже находящийся в приличном возрасте нападающий будет тащить команду на трех фронтах. Тем не менее «россонери» даже в этой ситуации показывают хороший атакующий потенциал. За половину сезона «красно-черные» забили 35 голов в Серии А – это второй показатель в лиге.

Изо всех летних трансферов «Милана» пока оправдывают себя только парни из АПЛ – Пулишич и Рубен Лофтус-Чик. При этом всего «россонери» подписали 10 новичков, половина из которых - это игроки атакующего звена. Справедливо сказать, что футболистов подписывают по требованию тренера, поэтому неудачные сделки - это и его вина тоже. Но сейчас это не совсем так. Пиоли действительно строил команду вместе с Паоло Мальдини и Рикки Массарой. Результат - чемпионство и полуфинал Лиги чемпионов. После ухода функционеров спортивный отдел «красно-черных» почти все взял на себя. Мнение тренера учитывается, конечно, но оно не является первостепенным для руководства.

Еще одна проблема «Милана» - большое количество травм. В защите у «россонери» с этим вообще беда. Прямо сейчас в лазарете у «красно-черных» 5 центральных защитников. Из-за этого Пиоли вынужден перемещать в центр обороны Тео Эрнандеса, от чего страдает игра команды и в обороне, и в атаке, поскольку француз является гораздо более полезным на фланге. Можно ли винить в таком количестве травм одного Пиоли? Он работает с командой не первый год и знает, как правильно распределять нагрузки. Другой вопрос – чем занимается медицинский штаб. К нему как раз много вопросов.

По слухам, руководству «Милана» прямо не терпится уволить Пиоли, хотя на это не так много объективных причин. Еще более странно, что «россонери» намерены назначить на его место Антонио Конте. Не обладая большим бюджетом, «красно-черные» хотят назначить одного из самых требовательных в плане трансферов тренера. Конте покинул чемпионский «Интер» из-за того, что клуб не мог обещать ему новых качественных игроков. Что ему тогда может предложить «Милан»? Это очень сомнительная затея, учитывая то, что Пиоли работает с теми, кто есть, и при этом дает результат. Но, судя по всему, «россонери» все же намерены рискнуть по окончании текущего сезона.

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