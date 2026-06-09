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Грузинский защитник останется в "Кяпазе"

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 12:41
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Грузинский защитник останется в "Кяпазе"

Будущее защитника Мате Абуладзе в "Кяпазе" определено.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, грузинский футболист продолжит выступать за клуб из Гянджи.

25-летний защитник подтвердил, что останется в команде, несмотря на завершение срока действия контракта.

"По окончании сезона мой контракт истек. Однако могу сказать, что я остаюсь в "Кяпазе", - заявил Абуладзе.

Таким образом, стороны достигли договоренности о продолжении сотрудничества.

Напомним, что грузинский футболист пополнил состав "Кяпаза" перед началом минувшего сезона. В завершившемся чемпионате Азербайджана он провел 17 матчей в Премьер-лиге и еще дважды выходил на поле в играх Кубка Азербайджана.

İdman.Biz
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